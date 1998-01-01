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10 ноября
На ноябрьские праздники Египет заметно обошел Турцию
Федеральная сеть турагентств «1001 Тур» изучила изменения спроса на зарубежные туры в период прошедшей «нерабочей» недели
Федеральная сеть турагентств «1001 Тур» и аналитики АТОР изучили реализацию турпакетов на период «нерабочей» недели.
Согласно данным «1001 тур», из общего количества проданных в России туров с заездами в период 29 октября – 4 ноября на туры в Египет пришлось 50% всех продаж. Турция с 19% от всех реализованных турпакетов – на втором месте.
Третье место делят Доминикана и ОАЭ (по 9%), у Кубы и России – по 3,5%. Далее в ТОП-10 (по убыванию, с долями менее 3%) расположились Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия.
Как отмечают в АТОР, «изменения в наборе самых популярных направлений налицо: Египет, как и предсказывали, серьезно потеснил Турцию осенью – причем даже без чартеров (напомним, они стартовали только вчера)».
На этом фоне налицо и существенное падение интереса организованных туристов в к покупке туров по России в этот период: сыграли свою роль ограничения в регионах, призванные, фактически, остановить туризм. Особо аналитики отмечают, что речь в данном случае идет именно о клиентах туроператоров (по России многие туристы ездят самостоятельно и с помощью систем онлайн-бронирования, эти поездки в представленную статистику не вошли).
«В 2021 году на ноябрьские праздники четверка лидеров выглядит (по убыванию количества проданных туров так: Египет, Турция, Доминикана, ОАЭ. В 2020 году она была иной: Турция была лидером, далее располагались Россия, Танзания и Куба. До пандемии, в 2019 году на эти же даты рейтинг был таков: Турция, Таиланд, ОАЭ, Куба. Как видим, появление Египта полностью изменило картину этого осеннего сезона – это направление сразу вышло в лидеры, «сместив» с первой позиции прежнего лидера – Турцию», – рассказал Орхан Омаров, специалист по маркетингу компании TBS Group, управляющей сетью турагентств «1001 тур».
Тем не менее, выездной рынок еще далек от допандемийных объемов даже с открывшимся Египтом. На спросе и продажах сказывается продолжающееся закрытие или серьезные ограничения въезда на популярнейших в зимний сезон азиатских массовых направлениях (Таиланд, Вьетнам, Хайнань, Бали и пр), - отмечают эксперты.
«В динамике, по сравнению с тем же периодом доковидного 2019 года, спрос, выраженный в количестве реализованных турпакетов, упал на 35%. Однако продажи туров на начало ноября выросли почти на 40% по сравнению с 2020-м годом», – констатирует г-н Омаров.
/TOURBUS.RU
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