Российские туристы могут снова посещать Гавану

Ожидается, что уже через месяц «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в кубинскую столицу

Как сообщает Ассоциация туроператоров, правительство Кубы продолжает реализовывать ранее заявленный план по перезапуску международного туризма. Так, с этой недели отменен семидневный карантин для самостоятельных путешественников и снят запрет на передвижение между провинциями.

Таким образом, российские туристы, отдыхающие на курортах Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Гильерме, снова могут с экскурсиями посетить Гавану и другие исторические города, например, Сьенфуэгос и Тринидад. Наряду с этим туроператоры получают возможность сформировать комбинированные туры по Кубе со стартом программ в Варадеро, - отмечает АТОР.

Как рассказал советник по туризму при Посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона, на Кубе уже вакцинировано от COVID-19 более 80% населения, и к середине ноября этот показатель превысит 90%. «В ноябре на Кубе фиксируется около 500 заболевших коронавирусом. Ситуация полностью контролируема. Большинство ограничений сняты. В стране снова открыты магазины, рестораны, развлекательные заведения, разрешены все экскурсии», – пояснил он.

По информации г-на Эскалоны, по состоянию на начало ноября на Кубе уже побывало 125 тыс. россиян, что на 30% больше, чем за весь 2020 год. Возможно по итогам года будет повторён рекорд двухлетней давности, когда Куба приняла 180 тыс. наших соотечественников.

По данным источников АТОР, на этом фоне «Аэрофлот» готов возобновить прямые перелеты в Гавану в начале декабря 2021 года. По предварительной информации, перезапуск полетной программы на маршруте Москва-Гавана запланирован на 3 декабря. Предполагается два рейса в неделю.

Однако пока продажи билетов не открыты, поскольку Гаваны нет в списке разрешенных Оперштабом направлений. По оценке экспертов, с учетом успехов Кубы в борьбе с ковидом перелеты в Гавану могут разрешить до конца текущего месяца.

Ранее также сообщалось, что с 15 ноября вакцинированные россияне смогут въехать на Кубу с сертификатами о прохождении полного прививочного курс любой вакциной без дополнительного ПЦР-теста. Также будут отмененены ПЦР-тесты на коронавирус, которые путешественники должны были сдавать в аэропортах сразу по прилету.

/TOURBUS.RU