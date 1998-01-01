Новости Туристические регионы: Антикоронавирусные ограничения В Татарстане введут QR-коды для проезда в транспорте/ Учреждения культуры Подмосковья будут принимать посетителей без QR-кодов/ Ульяновская область ужесточит ограничения

В Татарстане введут QR-коды для проезда в транспорте Власти Татарстана через две недели планируют ввести проезд в общественном транспорте республики по QR-кодам, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. "В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет только при наличии QR-кода или справки о медотводе", — рассказала г-жа Галимова журналистам, - сообщает «Интерфакс». Она уточнила, что президент Татарстана поручил правительству разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод). Введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября прекращен, однако все введенные ранее жёсткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно — развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Учреждения культуры Подмосковья будут принимать посетителей без QR-кодов В учреждениях культуры Подмосковья отменяются QR-коды, сообщает пресс-служба Минкультуры Московской области. "Требования наличия специального QR-кода для посещения организаций культуры с 8 ноября не введены. При этом в театрах, музеях, кинотеатрах, библиотеках соблюдаются общие антиковидные требования, рекомендованные Роспоребнадзором: экскурсионные группы до 5 человек, наличие средств защиты у посетителей и сотрудников, проветривание, наличие средств дезинфекции в доступных местах, соблюдение социальной дистанции", — говорится в сообщении. В Минкультуры Подмосковья напомнили, что действует ограничение по предельному количеству зрителей при проведении культурных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: в закрытом помещении — 50 человек одновременно, на открытом воздухе — 500 человек. Ограничение не применяется при проведении мероприятий в организациях культуры, а также в случае, если у всех посетителей есть QR-коды. Ульяновская область ужесточит ограничения Власти Ульяновской области приняли решение о возврате к рабочим дням, но с рядом ограничений, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. В регионе в связи с ковидной обстановкой вводятся QR-пропуска для посетителей торговых центров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров, объектов сферы услуг, а также учреждений культуры. Заведения общественного питания, аквапарки, солярии, бани и сауны откроются через неделю, 15 ноября. Также до 15 ноября не будут работать детские школы искусств. Дополнительно с начала недели введет режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет, сообщила "Интерфаксу" представитель главы региона по итогам заседания оперативного штаба. По ее словам, соответствующая поправка внесена в указ губернатора об ограничительных мерах. /TOURBUS.RU



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