"Уральские авиалинии" возобновят в декабре рейсы из Домодедово в Мумбай

С середины ноября Индия возобновляет выдачу виз туристам, прибывающим не только чартерными, но и регулярными рейсами

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 22 декабря открывает рейс из московского аэропорта "Домодедово" в индийский Мумбай (на фото), сообщила пресс-служба перевозчика. Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Отмечается, что для путешествия в Индию необходимо заполнить специальную онлайн-декларацию и иметь отрицательный ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до вылета.

Как уточнили в пресс-службе "Уральских авиалиний", авиакомпания осуществляла полеты по данному направлению до начала пандемии.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Индией в январе этого года.

Отметм также, что с 15 октября Индия начала выдавать туристические визы иностранным гражданам после полуторагодового перерыва - для получения такой визы туристы должны пока что прилететь на чартерном рейсе. Как следует из официального сообщения правительства страны.введение туристических виз стало следующим шагом после того, как на протяжении последних месяцев была разрешена выдача деловых, дипломатических и студенческих виз.

Ранее сообщалось, что первые 500 тыс. иностранных туристов получат визы бесплатно.

С 15 ноября туристические визы смогут получить и туристы, прилетающие на регулярных рейсах.

"Все протоколы и нормы, связанные с предупреждением распространения COVID-19, которые ввело министерство здравоохранения, должны соблюдать и иностранные туристы, авиакомпании, которые привозят их в Индию, а также все сотрудники аэропортов", — говорилось в сообщении.

По информации портала Thehindubusinessline.com, по состоянию на начало ноября туристические визы получили 15 тыс. туристов.

Также стало известно, что первый с декабря 2020 года чартерный рейс будет выполнен в индийский штат Гоа 13 декабря. Об этом сообщил президент Ассоциации путешествий и туризма штата Нилеш Шах.

«Первая чартерная программа запланирована из двух британских городов – Лондона и Манчестера, она включает четыре рейса в неделю. До пандемии штат принимал 100 рейсов в неделю в течение зимнего сезона, который продолжается с октября по апрель. Если нам удастся получить хотя бы половину от этого количества рейсов, туристическая индустрия региона сможет восстановиться», — цитирует его издание Hindustanitimes.

«Турбизнес Индии ожидал, что эта мера будет особенно хорошо воспринята в России, откуда в Индию традиционно приезжает много туристов в зимний сезон. Однако из-за сильной вспышки ковида прибытие туристов из этой страны может быть отложено», — добавил Шах.

/TOURBUS.RU