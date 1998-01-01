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09 ноября
Вице-мэр Москвы: «Экспоцентр» свою задачу как выставочная площадка исчерпал»
Столичные власти планируют снести выставочный центр на Пресне, где в течение четверти века проходили популярные туристические выставки
РБК опубликовал на днях беседу с вице-мэром Москвы, отвечающим за вопросы строительства, Андреем Бочкаревым.
На вопрос «Экспоцентр» останется или его снесут? Как эффективнее использовать эту территорию, на ваш взгляд?» столичный чиновник заявил, что «Это собственность Торгово-промышленной палаты, а не города. Но, на мой взгляд, «Экспоцентр» свою задачу как выставочная площадка уже исчерпал. Конечно, логично, чтобы он был реконструирован, переделан во что-то иное... это могут быть деловая застройка, офисные объекты».
Как отмечает в свою очередь портал «МосквичMag», «Экспоцентру», построенному в 1970-х, ставят неутешительный диагноз: устарел.
С открытием «Крокус Экспо» в Строгино, которое произошло в 2004-м, «Экспоцентр» у «Москва-Сити» и правда стал терять популярность. Организаторы выставок жалуются, что в последнем не хватает мест, цены завышены, есть проблемы с парковкой — она либо по платному пропуску на территорию центра, либо в «Афимолле» (тоже платно).
В пандемию «Экспоцентр» уже жаловался на проблемы. Гендиректор комплекса Сергей Беднов говорил, что перенос и отмена мероприятий «негативным образом сказываются на деятельности и финансовой устойчивости»: у компании нет других источников дохода, кроме проведения мероприятий, но нужно платить зарплаты, налоги и т. д. В письме в Торгово-промышленную палату, которое Беднов просил передать Собянину и Мишустину, он требовал предоставить льготы и отсрочку по налогам».
Напомним, что в Экспоцентре на Пресне более 20 лет проводились крупнейшие весенние международные выставки MITT, а в последний год сюда переместились «Отдых» и «Интурмаркет».
При этом, как отметили участники одного из крупных профессиональных интернет-форумов, «для туристических форумов сейчас не столь актуально наличие больших площадей – масштабы мероприятий сократились. Альтернативные варианты есть не только в современном «Крокус Экспо», который расположен на МКАД, при желании их можно найти и в центральной части Москвы. Кроме того, большинство туроператоров в последнее время нечасто выкупают стенды на выставках, предпочитая собственные маркетинговые мероприятия.
А турфорумы больше используют как площадку для нетворкинга, участвуют в конференциях и семинарах».
/TOURBUS.Ru
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