Новости Вице-мэр Москвы: «Экспоцентр» свою задачу как выставочная площадка исчерпал» Столичные власти планируют снести выставочный центр на Пресне, где в течение четверти века проходили популярные туристические выставки

РБК опубликовал на днях беседу с вице-мэром Москвы, отвечающим за вопросы строительства, Андреем Бочкаревым. На вопрос «Экспоцентр» останется или его снесут? Как эффективнее использовать эту территорию, на ваш взгляд?» столичный чиновник заявил, что «Это собственность Торгово-промышленной палаты, а не города. Но, на мой взгляд, «Экспоцентр» свою задачу как выставочная площадка уже исчерпал. Конечно, логично, чтобы он был реконструирован, переделан во что-то иное... это могут быть деловая застройка, офисные объекты».



Как отмечает в свою очередь портал «МосквичMag», «Экспоцентру», построенному в 1970-х, ставят неутешительный диагноз: устарел. С открытием «Крокус Экспо» в Строгино, которое произошло в 2004-м, «Экспоцентр» у «Москва-Сити» и правда стал терять популярность. Организаторы выставок жалуются, что в последнем не хватает мест, цены завышены, есть проблемы с парковкой — она либо по платному пропуску на территорию центра, либо в «Афимолле» (тоже платно). В пандемию «Экспоцентр» уже жаловался на проблемы. Гендиректор комплекса Сергей Беднов говорил, что перенос и отмена мероприятий «негативным образом сказываются на деятельности и финансовой устойчивости»: у компании нет других источников дохода, кроме проведения мероприятий, но нужно платить зарплаты, налоги и т. д. В письме в Торгово-промышленную палату, которое Беднов просил передать Собянину и Мишустину, он требовал предоставить льготы и отсрочку по налогам». Напомним, что в Экспоцентре на Пресне более 20 лет проводились крупнейшие весенние международные выставки MITT, а в последний год сюда переместились «Отдых» и «Интурмаркет». При этом, как отметили участники одного из крупных профессиональных интернет-форумов, «для туристических форумов сейчас не столь актуально наличие больших площадей – масштабы мероприятий сократились. Альтернативные варианты есть не только в современном «Крокус Экспо», который расположен на МКАД, при желании их можно найти и в центральной части Москвы. Кроме того, большинство туроператоров в последнее время нечасто выкупают стенды на выставках, предпочитая собственные маркетинговые мероприятия. А турфорумы больше используют как площадку для нетворкинга, участвуют в конференциях и семинарах». /TOURBUS.Ru



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка