Среди направлений «вакцинных туров» появилась Греция

Туроператоры сообщают о заметном увеличении спроса на поездки за рубеж за признанной ВОЗ вакцинацией

Туроператоры из-за высокого спроса расширяют ассортимент стран, в которые россияне могут поехать, чтобы сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами, - сообщает сегодня «Интерфас» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

«Туроператоры получают множество звонков от агентов и прямых клиентов с запросами о деталях прививочных туров. По их отзывам, спрос на подобные поездки в Сербию вырос в три раза, в Хорватию – в десятки раз. Некоторые туркомпании получают сотни запросов в неделю на организацию вакцинных туров, в других счет идет на десятки», — рассказала она.

Большинство клиентов хотят сделать прививки одобренными ВОЗ вакцинами для свободного перемещения по миру и поездок в страны, где не признаны российские вакцины «На фоне возросшего спроса на заграничные поездки ради вакцинации туроператоры расширяют географию стран, куда можно отправиться за прививкой.

Новое направление в ассортименте – Греция, которая предлагает три вакцины на выбор: однокомпонентную Johnson & Johnson или двухфазные BioNTech-Pfizer и Moderna. Сама прививка делается бесплатно», — добавила Ломидзе.

Она пояснила, что поездку лучше бронировать не менее, чем за 2-3 недели до вылета, так как нужно заранее записываться на вакцинацию. Сделать прививку туристы могут в специально отведенных для вакцинации государственных медицинских пунктах в городе Салоники.

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«Россияне также начали интересоваться вакцинацией в Таиланде, однако эта страна пока не прививает иностранных туристов. Аналогичная ситуация и с Венгрией, которая также открыта для российских путешественников, но привиться в этой стране иностранцу нельзя. В лидерах по числу вакцинных туров остается Сербия, что связано с безвизовым въездом и возможностью бесплатного получения вакцины от коронавируса, а также наличием регулярного прямого авиасообщения.

Кроме того, туристические услуги в Сербии в сравнении с другими странами Европы более доступны», — добавила Ломидзе.

По данным АТОР, стоимость пакетных вакцинных туров в Сербию начинается у туроператоров от 46 тыс. рублей на человека, в Словению — от 33 тыс., в Хорватию – от 36 тыс., в Грецию – от 71,3 тыс.

«По сравнению с сентябрем, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию – в десятки раз. В среднем получаем 60-70 заявок в день», – рассказали в свою очередь представители туроператора «Русский Экспресс».

По оценкам специалистов туроператора ПАКС, спрос на поездки за границу с целью вакцинации увеличился многократно. «В неделю нам уже приходит более сотни запросов», – уточнили в ПАКС.

В компании BSI Group сообщили о 50%-ном росте спроса за октябрь: ежедневно поступает несколько запросов о вакцинных турах за рубеж. У туроператора «ВЕДИ Групп» в неделю обрабатывается 5-7 таких заявок.

По наблюдениям туроператоров, в основном вакцинироваться за рубеж едут россияне среднего возраста. «Заявок от туристов старше 60 лет очень немного», – подчеркивают в BSI Group.

/TOURBUS.RU