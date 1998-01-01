Etihad Airways «перелетит» из Домодедово в Шереметьево

Национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways со 2 декабря перестанет обслуживать свои московские рейсы из Абу-Даби в аэропорту Домодедово, переведя их в Шереметьево.

Полеты будут выполняться на широко- и узкофюзеляжных самолетах в терминал С Шереметьево, они будут ежедневными, сказано в сообщении Etihad.

Самолет будет отправляться из аэропорта Абу-Даби в 09:35 и прибывать в Москву в 14:25 по местному времени. Обратный вылет назначен на 15:50 с прилетом в ОАЭ в 22:15.

Смена аэропорта связана с расширением сотрудничества Etihad с Аэрофлотом. Последний с 13 ноября запустит рейсы из Шереметьево в Абу-Даби с частотой три раза в неделю.

"В связи с тем, что оба перевозчика выполняют рейсы между Москвой и столицей ОАЭ, и при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов, Etihad и "Аэрофлот" договорились о расширении соглашения об интерлайн-перевозках, запуске код-шеринговых услуг и изучении других областей сотрудничества", — сообщила Etihad.

В Домодедово Etihad выполняла рейсы с 2008 года, сейчас авиакомпания летает в Москву 4 раза в неделю.

Напомним, что ранее мы сообщали, что авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi в декабре этого года запустит регулярные рейсы в аэропорт Внуково из Абу-Даби. Полеты начнутся с 15 декабря и будут выполняться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Также этой зимой «Аэрофлот» будет летать В Абу-Даби из Шереметьево по вторникам, пятницам и субботам, а S7 Airlines – из Домодедово по четвергам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

Ранее в этом году решение перевести свои московские рейсы из Домодедово в Шереметьево сообщил еще один ближневосточный перевозчик — Qatar Airways. С 31 октября его рейсы из Дохи обслуживаются также в терминале Шереметьево-С.

Напомним также, что в начале октября министерство здравоохранения и профилактики Абу-Даби официально одобрило вакцину "Спутник V", и теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.

Кроме того, Абу-Даби смягчил условия въезда в эмират для российских туристов, отменив для невакцинированных десятидневный карантин. Впрочем, в отличие от привитых путешественников для них действуют жесткие правила – запрет на посещение общественных мест: парков, торговых центров, ресторанов и даже отельных пляжей и бассейнов.

Сейчас вакцинированным россиянам для въезда в эмират туристам нужно за 48 часов заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации. После этого анкета и сертификат должны быть одобрены через sms.

Затем туристы устанавливают приложение Alhosn, в котором видны результаты тестов и статус вакцинации. Оно используется при входе в общественные места эмирата. Так, без прививки не пустят в рестораны, кафе, торговые центры, музеи и культурные центры, а также в тематические парки.

Кроме того, за 48 часов до поездки путешественник должен сдать ПЦР-тест. По прилету в Абу-Даби ему присвоят номер ID, необходимый для полной регистрации в приложении Alhosn. Также в аэропорту нужно сдать еще один тест, результат которого будет готов через 90 минут. От теста освобождены дети до 12 лет.

Туристы из стран, входящий в "зеленый список" (включая РФ), сдают еще один тест на шестой день пребывания в стране, это можно сделать в отеле.

/TOURBUS.RU