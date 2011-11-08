Новости «Турбизнес» - 3500 самых важных выпусков новостей! Сегодня, в день выхода юбилейного выпуска нашей новостной рассылки мы вспоминаем, что волновало туристическую общественность в это день два, пять или десять лет назад...

Дорогие друзья и коллеги! Сегодня вы, как обычно, получили ежедневную рассылку «Турбизнеса». На этот раз это юбилейный, уже 3500-ый выпуск, и мы решили вспомнить, о чем наш портал писал в этот день в разные годы минувшего десятилетия: 8 ноября 2011 г. Десять лет назад в этот день профессионалы туризма были обеспокоены разрушительным наводнением в Таиланде. Сообщалось, что «пострадавших от наводнения центральных районах сохраняется тяжелая ситуация, а число погибших превысило 500 человек. Затоплен ряд новых районов западной и северной частей Бангкока, жители которых в срочном порядке эвакуируются». “Опрошенные нами операторы по-прежнему просят туристов не посещать Бангкок, серьезно пострадавший от наводнения, но обстановка на тайских курортах, по их словам, опасения не вызывает”, - сообщал также наш портал. 8 ноября 2012 г. В это день туристическую общественность взволновал появившийся в соцсетях видеоролик, на котором была запечатлена пропавшая в Сирии Анхар Кочнева, известная ранее как руководитель российской туркомпании "Иорданский клуб". На видеозаписи длиной 15 секунд она говорила по-арабски: "Меня зовут Анхар. Я была похищена неподалеку от Хомса. Я прошу украинское, российское посольства и сирийские власти выполнить то, что требуют мои похитители" . 8 ноября 2013 г. В этот день наш портал сообщал, что «Дубайский принимающий туроператор попал в один «Братский круг» с Григорием Лепсом». На нашем портале российские туроператоры комментировали обвинения, выдвинутые американскими властями против руководства туроператора из ОАЭ Fasten Tourism, специализировавшегося на работе с российским рынком. 8 ноября 2016 г. В этот день туроператоры сообщали, что «запрет на "старые" автобусы может уничтожить школьный туризм в России” и просили власти «отменить планируемый запрет на использование для перевозки детей автобусов старше 10 лет». 8 ноября 2018 г. В это день наши эксперты обсуждали неудачную попытку одного из крупных российских операторов впервые поставить программу чартерных полетов на западноафриканское побережье — в экзотическую Гамбию. 8 ноября 2019 г. В этот день было объявлено, что малайзийский лоукостер AirAsia собирается летать из России в Малайзию, Таиланд и Японию. Как и многим другим, этим планам не было дано осуществиться... Год назад: В прошлом году 8 ноября пришлось на выходной день, а накануне мы сообщали, что "официальный представитель МИД Мария Захарова призвала российских граждан отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации эпидемиологической обстановки. Она подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться...” Сегодня, год спустя, ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной. И все же за этот год у нас появились эффективные вакцины, способные, при их массовом применении, реально остановить пандемию, а люди не отказались от путешествий — а это значит, что туристический бизнес продолжает жить, а мы — освещать все его победы и поражения на наших страницах и в тематических рассылках. Спасибо, что вы с нами!

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