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08 ноября
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Власти Хабаровска готовятся ввести проверку QR-кодов для прилетающих и улетающих авиапассажиров/ “Аэрофлот”начинает рейсы из Москвы в Бургас/ AZUR air открыла полетную программу из Воронежа в Шарм-эль-Шейх


 

Власти Хабаровска готовятся ввести проверку QR-кодов для прилетающих и улетающих авиапассажиров

Терминалы аэропорта Хабаровск сейчас работают без ограничений по приему и отправке пассажиров и не требуют предъявления QR-кодов, в то же время администрация воздушной гавани ожидает официального решения оперштаба о таком требовании после 1 декабря.

"В отношении поручения, данного в соответствии с п 9.2. протокола оперштаба Хабаровского края по противодействию распространению коронавирусной инфекции от 03.11.2021 г., АО "Хабаровский аэропорт" ожидает итогов проработки данного вопроса и механизмов реализации указанного поручения", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в официальном телеграм-канале.

 

Ранее на прошлой неделе заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов сообщил, что QR-код может потребоваться всем, кто намерен прилететь в регион или улететь из него, если ситуация с распространением коронавируса в крае не улучшится.

"Мы сейчас предупреждаем, но при негативном развитии ситуации такое вполне возможно, допуск в здание аэропорта и прилет лиц в аэропорт возможен только при наличии QR-кода. Ни улететь, ни прилететь без кода будет невозможно. Этот вопрос обсуждается со сроком введения 1 декабря", — сказал г-н Никонов на пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса".

Пресс-служба правительства ранее распространила информацию о том, что предъявление QR-кода потребуется и желающим приобрести авиабилет.

 

Аэрофлот”начинает рейсы из Москвы в Бургас

«Аэрофлот» открывает регулярные полёты в Бургас. Рейсы SU2156/2157 будут выполняться, начиная с 13 ноября, один раз в неделю — по субботам», — говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что Россия с 28 июня этого года возобновила авиасообщение с Болгарией. После этого рейсы в Варну, Софию, Бургас отправились из Москвы и ряда региональных российских аэропортов.

 

AZUR air открыла полетную программу из Воронежа в Шарм-эль-Шейх

 Авиакомпания AZUR air с 9 ноября открыла полетную программу из Воронежа в Шарм-эль-Шейх , сообщила пресс-служба аэропорта Воронеж. Рейсы будут выполняться один раз в 10 дней на воздушных судах Boeing-757-200 вместимостью 238 пассажирских кресел. В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что это будут чартерные рейсы.

В настоящее время из аэропорта Воронеж в Шарм-эль-Шейх летает авиакомпания "Россия". Рейсы осуществляются дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.

 

Аэропорт Воронежа является лидером по объему авиаперевозок в Центрально-Черноземном регионе, входит в холдинг "Новапорт", принадлежащий AEON Corporation Романа Троценко.

В январе-сентябре 2021 года пассажиропоток аэропорта Воронеж составил 575,3 тыс. человек. В 2020 году в целом аэропорт обслужил 444,8 тыс. пассажиров.

/TOURBUS.RU

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