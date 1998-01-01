Вьетнам готов уже в этом месяце начать принимать туристов, вакцинированных «Спутником»

Власти Вьетнама приняли трехэтапный план возобновления международного туризма, сообщает сегодня газета Рhnompenh Рost, на которую ссылается «Интерфакс».

«Второго ноября заместитель премьер-министра Вьетнама утвердил план по приему иностранных гостей, предложенный ранее министерством культуры, спорта и туризма. Так, иностранные туристы с прививкой от коронавируса, могут посетить без карантина пять направлений внутри страны», — пишет издание.

Как отмечает газета, на первом этапе вакцинированные иностранные туристы не будут соблюдать семидневный карантин при условии, что они приехали в рамках пакетного тура на чартерных или регулярных рейсах в провинции Кханьхоа, Куангнам, Куангинь, а также город Дананг и на остров Фукуок и получили отрицательный результат экспресс-теста на антиген по прибытии.

Второй этап, запланированный на январь 2022 года, подразумевает увеличение числа провинций без карантина для путешествий по Вьетнаму. Вакцинированные туристы смогут после семи дней пребывания в пилотных провинциях совершать поездки по другим направлениям.

На третьем этапе запланировано полное открытие страны для иностранных путешественников, однако власти пока не строят прогнозов по срокам запуска этого этапа, поскольку они будут зависеть от эпидемиологической обстановки и успехов первых двух шагов.

Въезд во Вьетнам будет разрешен иностранным туристам только в составе организованных тургрупп. Им потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса («Спутник V» в стране одобрен), которая должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки и не ранее чем за год. В качестве альтернативы подойдет справка о перенесенном в течение года заболевании.

Всем прибывающим потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Кроме того, путешественникам нужно оформить туристическую страховку с покрытием в $50 тыс. и установить на телефон приложение IGOVN.

Согласно требованиям властей страны, туристы должны самостоятельно каждый 2-3 дня проходить экспресс-тестирование на антиген и загружать результаты в приложение.

Как напоминает Ассоциация туроператоров, Россия в последние несколько лет была среди приоритетных рынков для Вьетнама. В 2019 году во Вьетнаме побывало почти 600 тыс. россиян, в первом квартале 2020 году – около 192 тыс. человек. С марта прошлого года страна закрыта для международного туризма.

При этом официально Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом в еще январе этого года, по маршруту Москва – Ханой разрешены два рейса в неделю.однако прямые перелеты так и были не восстановлены из-за того, что страна не принимает иностранных туристов.

По мнению экспертов АТОР, с учетом уже открытого авиасообщения со Вьетнамом Оперштаб может расширить квоту и географию рейсов в эту страну, разрешив, например, перелеты на Фукуок. По схожей схеме с ноября перезапущено авиасообщение с Таиландом: разрешены как прямые перелеты в столичный Бангкок, так и на курортный Пхукет, который принимает только привитых туристов.

При этом, по оценкам наблюдателей, вряд ли на вьетнамском направлении сразу будут разрешены чартеры. Скорее всего, на первом этапе это будут квотируемые регулярные рейсы. Среди претендентов на маршруты во Вьетнам называют «Аэрофлот» и S7, а также перевозчиков, аффилированных с туроператорами, которые до пандемии летали из РФ в Нячанг и на Фукуок.

/TOURBUS.RU