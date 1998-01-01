Греция вновь ужесточает антиковидные ограничения

Для посещения кафе и ресторанов в Греции даже с открытой террасой теперь нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. Эти же документы потребуются для входа в торговые центры и аутлеты. Новые ограничения будут действовать в Греции до 22 ноября, - сообщает АТОР.

Отметим, что ограничения были введены в связи с резким ростом новых случаев заболевания коронавирусом в стране около 6400 человек в день.

При этом, отмечает ассоциация, общий локдаун в стране не вводится, ограничения коснутся в большей степени не вакцинированных граждан. Открытыми для посещения всеми гражданами без каких-либо документов остаются продуктовые магазины, супермаркеты, мини-маркеты, пекарни, мясные лавки, магазины морепродуктов, аптеки, заправки, магазины для животных, прачечные и табачные лавки, фермерские рынки.

Можно посещать с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР- или экспресс-тестом предприятия общепита под открытым небом, включая открытые веранды при отелях; предприятия розничной торговли, включая торговые центры и аутлеты; больницы, клиники, врачебные кабинеты, диагностические и реабилитационные центры; детские площадки под открытым небом; зоопарки, лунапарки, ботанические сады; парикмахерские, салоны красоты, маникюрные и СПА салоны.

Напомним, что ранее не нужно было предъявлять какие-либо документы для посещения кафе и ресторанов на летних верандах.

Музеи, археологические места, а также кинозалы, концертные залы и тренажерные залы могут сами выбирать форму работы – допускать только привитых или в том числе тех, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.

Только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании можно посещать:

Ночные клубы, бары, банкетные залы, музыкальные заведения, предприятия общепита в закрытом помещении, закрытые детские площадки и игровые комнаты.

Ношение маски обязательно в любых закрытых помещениях и на открытом воздухе в местах скопления людей.

Экспресс-тест (self test) продается в аптеке и стоит около 5 евро. Экспресс-тест в лаборатории обойдется примерно в 10 евро. Его готовность – около 30 минут. Результат приходит на электронную почту. Получив отрицательный результат такого теста, им можно пользоваться 48 часов. ПЦР-тест готовится около суток, а действует 72 часа.

Граждане третьих стран имеют право предъявить проверяющему лицу сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании, полученные в своей стране, либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус.

Дети от 4 до 17 лет имеют право предоставлять справку о самостоятельном тестировании (self-test), вместо ПЦР- или экспресс-теста. Отметим, что для взрослых возможность самостоятельного тестирования не действует. За тестом, в том числе экспресс, нужно идти в лабораторию.

Напомним, что российским туристам для въезда в Грецию необходим либо сертификат вакцинации от ковида («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), с момента завершения полного курса вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия.

Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста. Срок действия такого документа – 180 дней.

Прибывающих из-за рубежа также ожидает бесплатное экспресс-тестирование в греческих аэропортах.

/TOURBUS.RU