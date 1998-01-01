В Крыму отменили отменил требование о ПЦР-тесте для вакцинированных туристов

Также сообщается, что с сегодняшнего дня на полуострове прекращен режим нерабочих дней

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, изменив требования для размещения в гостиницах, - сообщает «Интерфакс».

Как следует из опубликованного на сайте крымского правительства документа, с 8 ноября при заселении в гостиницы не нужно предъявлять отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, если есть сертификат о вакцинации либо о перенесенном заболевании или QR-код.

Правило о ПЦР-тесте сохраняется только для тех, у кого есть противопоказания к прививке, но это нужно подтвердить документально.

Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма было введено с 25 октября. По данным властей, это снизило загрузку официальных средств размещения на 20%

Кроме того, как сообщил глава республики Сергей Аксенов, "режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции",

Отметим, в прекддверии «длинных выходных» глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский отмечал, что, в связ с введением ПЦР-тестов для заселения в отели вакцинированных туритстов "официальный сектор какого-то количества не досчитается, но, с другой стороны, за счет длинных выходных больше людей сориентируется в сторону Крыма.

В Крыму сотни мини-отелей работают "в тени" и сдаются десятки тысяч апартаментов, где проверять документы не будут. На этот поток QR-коды никак не повлияют».

В целом, о его словам, турбизнес Крыма изначально не ожидал большого наплыва туристов на ноябрьские праздники. Это связано с погодой — октябрь-ноябрь в этом году на полуострове выдался холоднее обычного, а также с доступностью популярных зарубежных направлений — Турции и Египта.

Напомним также, что новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 35 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 100 тыс. человек, более 3 тыс. пациентов умерли. Привились около половины крымчан от планового показателя.

/TOURBUS.RU