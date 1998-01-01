Новости MICE Excellence Forum впервые состоится в Москве 19 ноября Событие соберет до 400 заказчиков и поставщиков отрасли деловых и корпоративных мероприятий

19 ноября в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park впервые состоится MICE Excellence Forum (MEF). Событие соберет до 400 заказчиков и поставщиков отрасли деловых и корпоративных мероприятий для эмоционального и продуктивного взаимодействия. Бренд «MICE Excellence» – совместный проект MICE Kitchen и MICE Orchestra. Концепция MICE Excellence Forum - «Show Emotions!». В течение дня у участников будет возможность испытать радость, восторг, удивление, даже выплеснуть гнев. Круговорот эмоций нужен для того, чтобы все запомнили свой визит на MEF и тех людей, с которыми познакомились на нем, ведь именно яркие эмоции зачастую являются гарантией успешного сотрудничества. В программе: Экспо и B2B-воркшоп для встречи с представителями площадок, подрядчиков и направлений для проведения мероприятий;

Образовательные сессии и развлекательные активности для профессионального развития и вдохновения. Cреди прочих, на сцену MEF поднимется Сергей Кофанов – чемпион России по альпинизму и двукратный покоритель Эвереста. Сергей расскажет про психологию победителя, как найти свою собственную мотивацию, если чужие не работают, и как ставить цели в условиях высоких рисков.

Множество поводов для общения, включая очень крутую вечеринку, и подарок каждому организатору мероприятий. Среди экспонентов форума –Dubai Business Events, Emirates, Qatar Tourism, Altay Resort, MICE Capital, MORE agency, Swissotel Resort Sochi Kamelia, Hyatt Regency Sochi, DoubleTree by Hilton Moscow –Vnukovo Airport, Crowne Plaza St.Petersburg Airport, Accor, Belmond Hotels, Marriott Hotels, Grata DMC, Курорт Красная Поляна, Космос Групп и другие. Еvent-оператором MICE Excellence Forum стала компания UPJET, техническим партнером – Structura, онлайн- платформу и систему назначения встреч разрабатывает Event Platform. Генеральный отраслевой партнер – Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий (НАОМ). Программа и регистрация на #MEF открыта на сайте www.mice-excellence.ru Меры безопасности для офлайн-участников: Специально для форума разработан Регламент санитарно-гигиенической безопасности. На данном этапе доступ на мероприятие планируется с использованием QR-кодов, поэтому рекомендуем заранее записаться на бесплатное ПЦР-тестирование (если у вас нет прививки или опыта перенесенного заболевания, официально зафиксированного). В случае отсутствия необходимости доступа по QR-кодам, все участники без вакцины или сертификата о перенесенном заболевании смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование в день мероприятия.



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