Новости Tez Tour рассчитывает отправить в Турцию в 2022 году около миллиона туристов Туроператор подвел итоги высокого сезона на турецком направлении и рассказал о планах на будущий год

Туроператор Tez Tour в 2022 году рассчитывает отправить в Турцию около миллиона туристов, при этом цены на отдых в отелях страны, по предварительным прогнозам, останутся такими же, как в текущем году, сообщили в пресс-службе компании, на которую ссылается «Интерфакс». «Летний сезон 2021 года оказался очень успешным для Турции, несмотря на запрет авиасообщения с середины апреля по конец июня. После возобновления авиасообщения с турецкими курортами на туры в страну установился ажиотажный спрос. В нашей компании 70% заявок по итогам года приходятся на это направление», — рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что Турция весь сезон была единственным массовым чартерным направлением, которое было доступно большинству россиян благодаря демократичной стоимости отдыха в отелях и недорогой перевозке. «В Турции в этом году 40% от общего числа прибытий иностранных туристов приходится на российский рынок. Следующим летом мы планируем отправить на отдых в страну совокупно порядка 1 миллиона туристов. Безусловно, на этот прогноз будет влиять множество факторов, среди которых – продолжительность сезона, наличие ограничений на въезд, уровень цен на направлении, объемы полетной программы и другие», — добавили в пресс-службе. В компании также сообщили, что рублевые цены на отдых в Турции в этом году повысились, что было связано, в первую очередь, с ослаблением рубля. «По предварительным прогнозам, резких изменений уровня цен в летнем сезоне-2022 не произойдёт. Основным фактором изменения цен, как и в этом году, останется уровень загрузки каждого конкретного объекта размещения. Подавляющее большинство контрактов с отелями на следующий год уже подписаны, а в начале октября мы запустили раннее бронирование на лето-2022. С кидки по акции в настоящий момент достигают 60%, спрос в первую очередь приходится на дорогие отели в регионах Белек и Кемер», — рассказали в Tez Tour. Как показал прошедший летний сезон, предпочтения российских туристов, планирующих отдых в Турции, во время пандемии изменились. «Так, по сравнению с предыдущими годами на 40% снизились продажи экскурсий. Кроме этого, повысился интерес к уединенным отелям и более приватным форматам размещения: виллам, сьютам, номерам с бассейном и т.д.», — пояснили в Tez Tour. Также в компании наблюдают снижение среднего чека по Турции на 15,5%. Если в 2020 году он составлял 61 020 рублей, то в минувшем сезоне — уже 51 504 рубля. Лидирует среди турецких курортов по уровню востребованности у россиян, как и ранее, Алания, которая опередила Кемер на 6%. По данным туроператора, 99% отправляющихся на отдых в Турцию россиян выбирают отели с системой питания «все включено». Как отметили также в пресс-службе туроператора Tez Tour, первые заявки на ноябрьские праздники начали поступать еще в июне, но в октябре спрос стал ажиотажным. «В течение первых двух суток после объявления периода с 28 октября по 7 ноября нерабочими днями мы зафиксировали двукратный рост количества заявок на отдых в Турции. В компании приняли решение о дополнительных чартерных рейсах, чтобы удовлетворить повышенный спрос», — пояснили в компании. Туроператор наблюдает также активный рост числа бронирований на новогодние каникулы: большим спросом пользуются туры в провинцию Каппадокия и Стамбул. «Как и в случае с осенними выходными, в канун Нового года мы добавим в расписание дополнительный вылет, а запланированные чартерные рейсы могут продолжаться до начала летнего сезона», — добавили в Tez Tour. /TOURBUS.RU



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