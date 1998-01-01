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03 ноября
Москва, Подмосковье и Псковская область не будут продлевать режим нерабочих дней
В некоторых других популярных у туристов регионах режим локдауна, наоборот, решено продлить
Стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней, заявил мэр города Сергей Собянин. "В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", — заявил г-н Собянин сегодня в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ им. Буянова .
Мэр добавил, что к обычной жизни город приступает с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений. В их числе: домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам.
Ситуация с коронавирусом в Московской области также постепенно стабилизируется, ограничения продлеваться не будут, сообщается сегодня в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", — говорится в сообщении.
Работодателей просят оставить на "удаленке" не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.
Власти Псковской области также делают все возможное, чтобы 8 ноября выйти в полноценный рабочий режим, заявил сегодня губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире на телеканале "Россия 24".
"Все сферы экономики должны работать полноценно. Мы очень аккуратно относимся к ограничениям, сегодня делаем все возможное и необходимое, чтобы 8 ноября выйти в полноценный рабочий режим. Но будем ориентироваться на то, как будет обстоять дела с распространением заболевания", — подчеркнул глава региона.
По его словам, QR-коды в Псковской области останутся и, вероятнее всего, будут спроецированы и на другие сферы.
Г-н Ведерников также обратился к тем, кто хотел на нерабочих днях приехать в Псковскую область. В настоящее время в рамках ограничительных мер заполнение отелей и гостиниц возможно только на 50%. "Мы всегда рады гостям, но просим эту неделю находиться дома или поехать на дачу, не перемещаться между регионами для того, чтобы не создавать негативную тенденцию по заболеваемости", — заметил губернатор.
Режим нерабочих дней не будет продлевать и Тульская область.
Между тем, как мы сообщали ранее, режим нерабочих дней в соседней с Псковской Новгородской области продлили на неделю, до 14 ноября. Губернатор региона Андрей Никитин на заседании оперштаба в понедельник отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, в связи с чем и было принято ввести дополнительную неделю нерабочих дней. Кроме того, в регионе введут дополнительные ограничения.
Также режим нерабочих дней решено продлить до 12 ноября в Курской области, до 10 ноября - в Смоленской.
/TOURBUS.RU
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