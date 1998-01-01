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"Победа" увеличит число рейсов в Дубай и на Черное море

Российский лоукостер рассказал о своих планах на предстоящие зимний и летний сезоны

Авиакомпания "Победа" с декабря этого года планирует увеличить частоту рейсов из Москвы в Дубай (ОАЭ) до двух раз в день, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Сейчас полеты выполняются раз в неделю, с 26 ноября частота вырастет до 4 раз в неделю, с 17 декабря — до одного раза в день. С 29 декабря, по ее словам, частота вырастет в 14 раз относительно нынешней, до двух раз в день. Все рейсы будут выполняться из аэропорта Внуково.

Напомним, что ранее стало известно, что новые рейсы"Победы" из Москвы (Внуково) на египетские курорты начнутся в конце декабря и будут ежедневными. Первый рейс в Шарм-эль-Шейх вылетит 22 декабря, в Хургаду — 25 декабря. Ранее "Победа" никогда не выполняла полеты в Египет.

Кроме того лоукостер «Победа» сообщает, что уже приступил к поэтапному открытию продаж билетов на рейсы летнего расписания 2022 года, которое будет действовать с конца марта по конец октября. Количество рейсов межрегиональной программы полётов – без посадки в Москве – вырастет на 20%.

Всего в летнем сезоне-2022 «Победа» выполнит более 10 тыс. региональных рейсов.

Значительно вырастет частота полётов на черноморские курорты – в Анапу и Сочи – из регионов в летний период. Так, «Победа» сделает ежедневными рейсы в Сочи из Казани, Кирова, Нижнекамска, Перми, Тюмени, Уфы и Челябинска. Рейсы в Анапу из Екатеринбурга и Казани также будут выполняться ежедневно, а из Уфы добавится один рейс в неделю.

Среди новинок сезона – рейсы в Сочи из Ульяновска.

Кроме того, «Победа» расширит программу полётов из аэропорта Шереметьево. Маршрутная сеть лоукостера из этого аэропорта пополнится рейсами в Астрахань, Волгоград, Геленджик, Красноярск, Назрань, Нижнекамск, Ставрополь и Тюмень.

/TOURBUS.RU