Новости В отношении компании «Инфлот» введена «процедура наблюдения» Юристы рассказали, что делать пострадавшим агентствам и клиентам прекратившей деятельность, но пока что не объявленной банкротом туркомпании

Арбитражный суд Москвы объявил резолютивную часть определения, в рамках рассмотрения заявления ООО «Гусиб» о признании компании «Инфлот круизы и путешествия» банкротом. Как следует из документа, в отношении туроператора была введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий, ограничены полномочия руководителя и иных органов управления, - сообщает сегодня Российский Союз туриндустрии. Комментируя эту новость, директор компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры» Александр Байбородин пояснил, что : на текущий момент компания «Инфлот» банкротом пока не признана. «Стадия наблюдения имеет технический характер: в этот период окончательно определяется либо возможность дальнейшего существования юридического лица, либо все-таки его прекращения – в результате банкротства, после окончания стадии конкурсного производства. Но пока юридическое лицо продолжает свою хозяйственную деятельность, хоть и с определенными ограничениями», – говорит г-н Байбородин. Процедура наблюдения продлится до 18 апреля 2022 года. На эту дату назначено заседание Арбитражного суда Москвы, на котором будет решаться вопрос, признавать «Инфлот» банкротом или нет. Как напоминаает РСТ, компания «Инфлот круизы и путешествия» появилась в информационном поле в июле 2021 года после сообщения Royal Caribbean International о том, что этот туроператор исключен из списка приоритетных партнеров на российском рынке. Круизная компания тогда объясняла, что «Инфлот» якобы изменил модель бизнеса и новый подход не соответствует требованиям к приоритетным партнерам. Но все оказалось не совсем так. 13 марта этого года были остановлены все морские круизы по всему миру. В августе из «Инфлота» уволились ключевые менеджеры, к началу 2021 года там практически не осталось сотрудников. В начале июня «Инфлот» был отключен от систем бронирования компания Costa Cruises. Как рассказала представитель в России Екатерина Илюшина, от агентов стали поступать многочисленные запросы с просьбой проверить предоплаты по их бронированиям через «Инфлот», поскольку от самого туроператора добиться этой информации они не могут: «Мы проверили – и обнаружили, что многих предоплат нет. Запросили сверку, чтобы определить, о какой сумме идет речь и отключили туроператора от систем бронирования». В июне коллективное письмо с жалобой на действия «Инфлота» написали также агентства Приморского края. Они просили федеральные и региональные власти не допустить банкротства этой компании до полного исполнения обязательств перед туристами и агентами. По их словам, в 2019 и 2020 годах они приобрели блоки мест и каюты на судах круизных компаний Costa Cruses и Royal Caribbean на общую сумму более 15 млн рублей. Все бронирования сделаны в компании «Инфлот круизы и путешествия», через этого оператора было реализовано 80% всех предлагаемых круизов с отправлением из Владивостока. В федеральном реестре туроператоров эта компания уже не значится. В конце сентября ее владелец Игорь Древин вышел связь с изданию RATA-news и пообещал ответить на все вопросы. Вопросы были ему направлены, но ответов так и не последовало. В этой ситуации «туристы могут занять активную позицию: войти в реестр требований кредиторов на стадии наблюдения. Это позволит не только изначально закрепиться в реестре, но и участвовать в собрании кредиторов на текущей стадии банкротства, – объясняет Александр Байбородин. – Можно занять и пассивную позицию: дождаться завершения стадии наблюдения, посмотреть, как будет развиваться ситуация и войти в реестр требований кредиторов в следующей стадии банкротства, если таковая будет введена». Тем агентствам, которые деньги туристам не возвращали, г-н Байбородин советует ни в коем случае не отстраняться от общения со своими клиентами, оказывать им всяческое содействие, если они захотят войти в реестр требований кредиторов, предоставлять все необходимые для этого документы. /TOURBUS.RU

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