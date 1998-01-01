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Россия стала лидером турпотока в Доминикану

Только в этом сентябре карибскую страну посетили 22 тысячи россиян, что значительно больше, чем в допандемийном 2019 году

Как сообщает Ассоциация туроператоров, в сентябре 2021 года в Доминикану приехали 22 092 россиян, заняв первое место по турпотоку среди европейских стран. Всего с января по сентябрь страну посетили 31 674 россиянина.

При этом в целом турпоток в Доминикану в сентябре продемонстрировал лучшие показатели за всю историю своего туризма – 365 544 иностранных путешественников, что на 12% выше значений сентября 2019 года.

Сентябрь 2021 года оказался для российского рынка в Доминикане успешнее аналогичного периода 2019 года, когда страну посетили 14 802 туристов из России. В тот период на направлении работали как и сейчас три туроператора – ANEX Tour, PEGAS Touristik и Соral Travel, но география полетов была меньше, - отмечает АТОР.

В этом году туроператоры поставили широкую чартерную программу из регионов, в том числе из Уфы, Красноярска, Новосибирска, а также из Ростова-на-Дону, откуда никогда не было чартеров.

Как рассказали туроператоры, спрос из регионов демонтирует положительную динамику. В целом Доминикана, исходя их данных текущих бронирований, станет одним из лидеров по спросу у россиян в зимнем сезоне. По объемам текущих продаж зарубежных направлений эта карибская страна входит в ТОП-3, а в бронированиях на новогодний период у ряда туроператоров лидирует.

Положительное влияние на спрос оказывают в том числе привлекательные цены, которые обеспечивает большой объем перевозки.

По информации АТОР, на данный момент в Доминикане возобновили работу практически 90% отелей. Загрузка отельной базы по итогам сентября составила 51,6%. Лучшие показатели по загрузке (60,2%) продемонстрировал курортный регион Бока-Чика (Санто-Доминго). У отелей Пунта-Каны загрузка в сентябре достигла 53,4%, у полуострова Самана, куда летают чартеры Pegas Touristik, - 40,8%. Средняя загрузка отелей Доминиканы по итогам 9 месяцев текущего года составила 45,1%.

Напомним, что Оперштаб разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа, а с 27 августа снял все ограничения на полеты в страну.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам требуется заполнить анкету E-Ticket. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19.

/TOURBUS.RU



