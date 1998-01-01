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Сочинский Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi отмечен престижной наградой

На стартовавшей вчера в Лондоне международной туристической выставке World Travel Market одна из лучших гостиниц Сочи удостоилась награды WTM Travel Leaders Award

Традиционно, в первый день работы выставки WTM, ее организаторы - компания Reed Travel Exhibitions и партнерская сеть Global Media Partners назвали имена победителей ежегодной авторитетной награды WTM Travel Leaders Award. Объявление победителей и церемония награждения прошли в этом году виртуально.

Наградой отмечены компании и персонально лидеры туриндустрии из разных стран мира - США, Канады, Великобритании, Испании, Италии, России, ОАЭ и других.

Как и в прошлые годы, компании-победители были номинированы на награду глобальными медиа-партнерами выставки.

От России таким партнёром на протяжении более, чем двадцати лет выступает медиахолдинг «Турбизнес». Критериями выбора победителей организаторы выставки WTM назвали ключевые темы этого года - reconnect, rebuild, innovate.

Российским обладателем награды World Travel Leaders Award стал один из лучших отелей Юга России - Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi. В ходе онлайн-церемонии генеральный управляющий Radisson Collection Сочи Ханс Эверт Кенингс дал интервью гендиректору медиахолдинга «Турбизнес» Ивану Калашникову.

Видеоролик с интервью будет завтра размещён на нашем портале.

Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi — пятизвездочный люксовый отель, расположенный на берегу Чёрного моря в Олимпийском парке Сочи. Отель располагает собственным песчаным пляжем, в нем 508 номеров и шесть вилл.

Как отмечает Ханс Эверт Кенингс, отель особенно популярен у семей с детьми, у любителей туров на уикенд и корпоративных клиентов. В Radisson Collection прекрасная инфраструктура для оздоровительного и активного отдыха - уникальные спа-комплекс и фитнес-центр, теннисные корты, велодорожки.

Поздравляя российского победителя, директор выставки WTM Саймон Пресс подчеркнул: «Сочинский отель демонстрирует отличный опыт работы с гостями крупнейших международных спортивных событий, таких как Зимняя Олимпиада, Чемпионат мира по футболу и этапы Формулы-1. Отель стабильно придерживается принципов экологического развития туризма. Демонстрирует пример успешного ведения бизнеса в самый сложный для нашего рынка период».

В ходе Zoom-интервью Иван Калашников вручил Хансу Эверт Кенингсу диплом победителя World Travel Leaders Award «на расстоянии».

/TOURBUS.RU