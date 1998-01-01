Выставка WTM 2021 собрала в Лондоне профессионалов туризма из более, чем 140 стран

Крупнейшая международная туристическая выставка The World Travel Market открылась вчера в британской столице в традиционном «живом» формате. В этом году в ней участвуют экспоненты из более чем ста стран, включая два десятка европейских стран, и «профессиональные покупатели» из 141 страны, что, по словам организаторов, наглядно подтверждает процесс восстановление международного туризма.

К сожалению, из-за строгих коронавирусных ограничений, действующих в отношении нашей страны, российские компании и официальные лица в этом году не смогли принячть участие в лондонской выставке. Все остальные — и участники и гости, - могут попасть на нее только при предоставлении справки о вакцинации, естественном иммунитете или со «свежим» ПЦР-тестом.

Для тех же, кто не смог присутствовать на выставке лично, 8-9 ноября состоится вторая, виртуальная часть форума - WTM & TF Virtual.

Как напоминают организаторы, выставка WTM проводится в Лондоне уже 41 год, и ежегодно ее посещают около 50 тысяч профессионалов туризма и журналистов. В среднем на каждой выставке заключается контрактов на сумму не менее 3,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним также, что бессменным Global Media-партнером WTM в течение уже 24 лет выступает медиахолдинг «Турбизнес».

В этом году главным официальным событием выставки станет саммит министров туризма тридцати стран мира. Участники саммита обсудят пути выхода мирового туризма из нынешнего кризиса, а также влияние на туриндустрию изменения климата.

Среди участников выставки этого года особое внимание привлекает большой стенд впервые участвующей в лондонском форуме Саудовской Аравии. Как пишет британская пресса, открытие впечатляющего стенда этой ближневосточной страны, еще недавно полностью закрытой для нерелигиозного туризма, сопровождалось праздничным фейерверком, а представители страны озвучили на пресс-конференции впечатляющую новость — к 2030 году королевство планирует ежегодно принимать 100 миллионов(!) туристов.

Важной частью выставки станет и двухдневная конференция Тravel Forward - ведущее мероприятие в области туристических технологи. В ее «живых» и виртуальных мероприятиях примут участие 19 тыс. представителей туристических компаний и более 150 поставщиков инновационных решений

Как отметил на церемонии открытия выстаки Саймон Пресс, директор WTM London & Travel Forward: "Участники выставки активно занимаются туристическим бизнесом и предоставляют потребителям возможность открыть для себя те замечательные места, которые они видели только по телевидению или в социальных сетях в течение последних 19 месяцев. Поэтому наша задача - восстановить доверие потребителей к туристической отрасли".

/TOURBUS.RU