Иностранные туристы отказываются от поездок в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы отказываются от забронированных на ближайшие даты туров в Россию или переносят их, так как у них нет сертификатов о прививках российскими вакцинами, которые требуются для посещения многих популярных объектов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

"Основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения).

Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, который получают после прививки зарубежными вакцинами. Поэтому после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров", – рассказала она, добавив, что Роспотребнадзор по Ленинградской области уже официально подтвердил, что допуск посетителей, привитых иностранными вакцинами, в музеи этого региона не разрешен.

Кроме того, по словам МайиЛомидзе, сейчас непонятно, какими будут ограничения для посещения ресторанов и других объектов после окончания локдауна 7 ноября. "Невозможно гарантированно подтвердить, что при заезде в гостиницы не потребуют QR-коды. Неизвестно, какие достопримечательности смогут посетить иностранные туристы и какие документы им будут нужны", – добавила представитель АТОР.

"Впереди Новый год, когда в Россию обычно приезжает много туристов. Сейчас новогодние заезды еще не аннулируются, но туроператорам необходим регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны после их открытия, музеи, театры и другие объекты", — подчеркнула г-жа Ломидзе.

В компании «Интурист» в свою очередь обращают внимание на то, что на данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами.

«По запросу объекты размещения в регионах могут дать ответ по поводу иностранцев, но единого понимания в субъектах РФ по этой теме нет. В Москве, например, возможно сдать ПЦР-тест и получить QR-код иностранцу (лаборатория должна быть подключена к ЕМИАС), но возможно ли подобным же образом получить QR-код в Петербурге и других регионах – неясно», – говорят в «Интуристе».

Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию (один они сдают перед вылетом в нашу страну). А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию.

Туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что сейчас крайне необходим протокол действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны (при их открытии) и другие объекты, - отмечают в Ассоциации туроператоров.

Напомним, что, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии Россию с целью туризма посетили 64,4 тыс. иностранных гостей, это в 30 раз меньше, чем за аналогичный период до пандемии (почти 2 млн).

/TOURBUS.RU