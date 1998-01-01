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02 ноября
Туристические регионы: Антикоронавирусные ограничения

Храмы-музеи Петербурга теперь пускают только вакцинированных посетителей/ Власти Севастополя прекратили работу блокпостов по проверке QR-кодов/ Нерабочие дни в Новгородской области продлили до 14 ноября


 

Храмы-музеи Петербурга теперь пускают только вакцинированных посетителей

Кронштадтский Морской собор (на фото) начал запрашивать QR-коды о вакцинации от коронавируса на входе, сообщили "Интерфаксу" в Центральном военно-морском музее (ЦВММ), филиалом которого является храм. ЦВММ в своей позиции опирается на постановление губернатора Петербурга, согласно которому музеи и театры обязаны пускать посетителей только по QR-кодам с 30 октября, и необходимостью противодействовать распространению коронавируса.

Г-н Лясковский добавил, что музей готов выслушать аргументы представителей церкви об упрощенном доступе прихожан на службы, так как в соборе проходят и богослужения, в связи с чем в правилах может появиться уточнение.

 

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", куда также входит и храм Спас на Крови, тоже ввел временные правила: "С 30 октября 2021 года (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет) для посещения объектов государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" необходимо предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации от новой коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания. Также посетить музей можно, воспользовавшись справкой, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции".

О каких-либо исключениях относительно посетителей церковных служб во временных правилах не упоминается.

 

Власти Севастополя решили прекратить работу блокпостов по проверке QR-кодов

Контрольные пункты, организованные на въездах в Севастополь для проверки QR-кодов, прекращают работу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Три дня, которые полноценно отработали наши блокпосты, дали те эффекты, которые были нам необходимы — это значительное снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам... Предлагаю, и такое решение уже принято, сегодня работу блокпостов завершить", — сказал губернатор на заседании правительства города в понедельник.

 

Контрольные пункты на всех въездах в Севастополь начали работу в ночь на субботу. Сообщалось, что они будут действовать в период нерабочих дней. Всего было организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.

Основанием для пропуска являлись два вида документов: подтверждение вакцинации от коронавируса либо перенесенного не позднее шести месяцев назад заболевания.

 

Ситуацию с коронавирусом в Севастополе власти называют сложной, свободно около 5% больничных коек. Новые высокие показатели после летних максимумов начали фиксировать во второй декаде октября. Антирекорд по приросту новых случаев обновился в октябре 17 раз. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 39 тыс. человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли.

 

Нерабочие дни в Новгородской области продлили до 14 ноября

Режим нерабочих дней в Новгородской области продлили на неделю, до 14 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В свою очередь, губернатор региона Андрей Никитин на заседании оперштаба в понедельник отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, в связи с чем и было принято ввести дополнительную неделю нерабочих дней. Кроме того, в регионе введут дополнительные ограничения.

 

"В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будет закрыт, но это не коснется тех организаций, которые соблюдают в полном объеме требования, установленные указом.

Если в магазине, кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно сможет работать в том же режиме при использовании QR-кодов", — добавил он.

Ранее нерабочие дни в Новгородской области были объявлены с 25 октября по 7 ноября.

/TOURBUS.RU


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