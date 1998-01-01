Новости Туристические регионы: Антикоронавирусные ограничения Храмы-музеи Петербурга теперь пускают только вакцинированных посетителей/ Власти Севастополя прекратили работу блокпостов по проверке QR-кодов/ Нерабочие дни в Новгородской области продлили до 14 ноября

Храмы-музеи Петербурга теперь пускают только вакцинированных посетителей Кронштадтский Морской собор (на фото) начал запрашивать QR-коды о вакцинации от коронавируса на входе, сообщили "Интерфаксу" в Центральном военно-морском музее (ЦВММ), филиалом которого является храм. ЦВММ в своей позиции опирается на постановление губернатора Петербурга, согласно которому музеи и театры обязаны пускать посетителей только по QR-кодам с 30 октября, и необходимостью противодействовать распространению коронавируса. Г-н Лясковский добавил, что музей готов выслушать аргументы представителей церкви об упрощенном доступе прихожан на службы, так как в соборе проходят и богослужения, в связи с чем в правилах может появиться уточнение. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", куда также входит и храм Спас на Крови, тоже ввел временные правила: "С 30 октября 2021 года (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет) для посещения объектов государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" необходимо предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации от новой коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания. Также посетить музей можно, воспользовавшись справкой, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции". О каких-либо исключениях относительно посетителей церковных служб во временных правилах не упоминается. Власти Севастополя решили прекратить работу блокпостов по проверке QR-кодов Контрольные пункты, организованные на въездах в Севастополь для проверки QR-кодов, прекращают работу, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Три дня, которые полноценно отработали наши блокпосты, дали те эффекты, которые были нам необходимы — это значительное снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам... Предлагаю, и такое решение уже принято, сегодня работу блокпостов завершить", — сказал губернатор на заседании правительства города в понедельник. Контрольные пункты на всех въездах в Севастополь начали работу в ночь на субботу. Сообщалось, что они будут действовать в период нерабочих дней. Всего было организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. Основанием для пропуска являлись два вида документов: подтверждение вакцинации от коронавируса либо перенесенного не позднее шести месяцев назад заболевания. Ситуацию с коронавирусом в Севастополе власти называют сложной, свободно около 5% больничных коек. Новые высокие показатели после летних максимумов начали фиксировать во второй декаде октября. Антирекорд по приросту новых случаев обновился в октябре 17 раз. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 39 тыс. человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли. Нерабочие дни в Новгородской области продлили до 14 ноября Режим нерабочих дней в Новгородской области продлили на неделю, до 14 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона. В свою очередь, губернатор региона Андрей Никитин на заседании оперштаба в понедельник отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, в связи с чем и было принято ввести дополнительную неделю нерабочих дней. Кроме того, в регионе введут дополнительные ограничения. "В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будет закрыт, но это не коснется тех организаций, которые соблюдают в полном объеме требования, установленные указом. Если в магазине, кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно сможет работать в том же режиме при использовании QR-кодов", — добавил он. Ранее нерабочие дни в Новгородской области были объявлены с 25 октября по 7 ноября. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка