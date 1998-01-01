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Зарина Догузова попросила египетские власти проверить курортные отели

Глава Ростуризма обсудила с министром туризма Египта массовое отравление россиян в отеле AMC Royal Hotel

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани (на фото) инициировать совместно с санитарными службами страны проверки курортных отелей и заведений общественного питания после инцидента с массовым отравлением российских туристов в Хургаде, - сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма.

"Глава Ростуризма Зарина Догузова в понедельник провела с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани телефонный разговор, посвященный вопросам обеспечения безопасности российских туристов во время отдыха на египетских курортах. Разговор состоялся по инициативе российской стороны после инцидента в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, где более 40 российских туристов обратились за медицинской помощью с признаками отравления, и некоторым из них понадобилась госпитализация", — сообщает пресс-служба.



По итогам разговора г-жа Догузова подчеркнула, что в Египте начинается высокий туристический сезон, и это направление станет одним из самых востребованных у российских туристов.

"Безопасность туристов – наш абсолютный приоритет, и мы исходим из того, что все вопросы, связанные с безопасностью, должны находиться на особом контроле.

В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания", — цитирует ее пресс-служба Ростуризма.



По словам Зарины Догузовой, аль-Анани выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов.



Как сообщалось ранее, все отравившиеся в субботу в пятизвездочном отеле Хургады российские туристы выписаны из больниц. Отель AMC Royal Hotel временно не принимает новых туристов.

По информации Ростуризма, российские туроператоры приостановили продажу туров в AMC Royal Hotel. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, предлагают размещение в других гостиницах.

Между тем, вчера также появилось сообщение, что «Следственными органами в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления россиян, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде (Египет)».

Как сообщила пресс-служба управления СКР по республике, «Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в настоящее время опрашиваются родственники пострадавших».

/TOURBUS.RU

