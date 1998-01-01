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02 ноября
Зарина Догузова попросила египетские власти проверить курортные отели
Глава Ростуризма обсудила с министром туризма Египта массовое отравление россиян в отеле AMC Royal Hotel
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани (на фото) инициировать совместно с санитарными службами страны проверки курортных отелей и заведений общественного питания после инцидента с массовым отравлением российских туристов в Хургаде, - сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма.
"Глава Ростуризма Зарина Догузова в понедельник провела с министром по туризму и древностям Арабской Республики Египет Халедом Эленани телефонный разговор, посвященный вопросам обеспечения безопасности российских туристов во время отдыха на египетских курортах. Разговор состоялся по инициативе российской стороны после инцидента в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, где более 40 российских туристов обратились за медицинской помощью с признаками отравления, и некоторым из них понадобилась госпитализация", — сообщает пресс-служба.
В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания", — цитирует ее пресс-служба Ростуризма.
По информации Ростуризма, российские туроператоры приостановили продажу туров в AMC Royal Hotel. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, предлагают размещение в других гостиницах.
Между тем, вчера также появилось сообщение, что «Следственными органами в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления россиян, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде (Египет)».
Как сообщила пресс-служба управления СКР по республике, «Дело расследуется по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в настоящее время опрашиваются родственники пострадавших».
/TOURBUS.RU
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