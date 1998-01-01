«Аэрофлот», «Победа» и «Россия» получили новые допуски в ОАЭ и Египет

Росавиация выдала сегодня группе «Аэрофлот» допуски на полеты в Дубай, Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 11 регионов

Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски к регулярным рейсам из девяти регионов РФ в Дубай (ОАЭ), следует из приказа Росавиации по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе, который сегодня цитирует «Интерфакс».

Рейсы могут быть открыты из Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Казани, Уфы, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. По каждому направлению можно будет летать до двух раз в неделю.

Допуск из Москвы в Дубай с частотой до 14 раз в неделю также получила "дочка" "Аэрофлота" — "Победа".

До семи раз в неделю "Аэрофлот" сможет летать из Санкт-Петербурга в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, также следует из приказа.

Третья авиакомпания группы — "Россия" — сможет увеличить число рейсов на этих направлениях с 7 до 21. Кроме того, "Россия" получила право нарастить число полетов в эти же города из Москвы — с нынешних 14 до 21.

Напомним, что ранее, говоря о заметном расширении перевозки в ОАЭ, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, отмечал, что теперь стоимость турпакетов станет ниже однако гостиницы региона максимально загружены, поэтому вряд ли стоит ожидать серьезного падения цен на направлении.

«Перевозки на направлении, конечно, станет больше: увеличивает количество рейсов Emirates, FlyDubai ставит вылеты из регионов, а «Аэрофлот» теперь он будет летать еще и в Абу-Даби. А чем больше рейсов, тем доступнее направление для россиян, поскольку стоимость перевозки снизится.

Так что спрос вырастет, тем более что для въезда в Эмираты достаточно ПЦР-теста и еще одного по прилету, причем бесплатно», – сказал он.

В то же время исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в конце октября отмечала, что «объявление локдауна в Москве и регионах еще больше подстегнуло потребительский спрос, и продажи туров на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров: почти все места на рейсы на курорты Красного моря в этот период распроданы. В первую очередь, туристы активно бронируют дорогие объекты размещения, также востребованы отели средней ценовой категории».

«Несмотря на то, что Минтуризма Египта с 21 октября отменило лимит загрузки отелей, количества доступных путешественникам комнат будет недостаточно для покрытия повышенного спроса», — сказала эксперт.

По оценкам туроператоров, в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, причем эти курорты бронируются практически в равных долях (50% на 50%). Россияне предпочитают туры на 7-10 дней, наибольшим спросом курорты Красного моря на ноябрьские праздники пользуются у пар и семей с детьми.

/TOURBUS.RU