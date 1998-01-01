Владимир Путин призвал лидеров G20 взаимно признать национальные сертификаты вакцинации

Ранее сообщалось, что процесс признания ВОЗ российской вакцины «находится на финишной прямой»

Президент РФ Владимир Путин призвал лидеров G20 к скорейшей проработке вопроса взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации.

"Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств "двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов", — сказал г-н Путин в субботу на саммите G20 в режиме видеоконференции, - сообщает «Интерфакс».

Г-н Путин обратил внимание, что несмотря на решения "Группы двадцати", доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. "Это происходит, в том числе, из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов", — сказал президент.

Он также призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить процесс оценки качества новых вакцин и препаратов от коронавируса.

"Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности", — сказал Путин, отметив, что "чем быстрее всё это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность".

В современных условиях недопустимы шаги, ущемляющие роль ВОЗ, заявил также президент РФ.

Напомним, что на минувшей неделе было сообщено, что Центр им. Гамалеи Минздрава РФ «находится на финишной прямой регистрации вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения. Как сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, "Вопрос с ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России, признания ее ВОЗ.

Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен, понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировал вакцину. И я думаю, что в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ".

Ранее, 20 октября стало известно, что ВОЗ возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Дата окончания процедуры будет установлена после передачи ВОЗ необходимых данных и завершения последующей инспекции.

/TOURBUS.RU