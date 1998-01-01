Девять россиян пострадали в очередном ДТП с туристическим автобусом в Турции

Группа из 12 туристов направлялась вчера в аэропорт Антальи и попала в ДТП в районе Белека

Девять российских туристов пострадали вчера в ДТП с туристическим автобусом в турецком городе Серик, среди них есть дети, сообщило Генконсульство РФ в Анталье.

«В черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. В результате ДТП пострадали 9 российских граждан. Все они с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи», — говорится в сообщении.

Отметим, что главный город оноименного округа Серик находится в 22 км от популярного курорта Белек.

Как отметили в Генконсульстве, состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивалось как средней тяжести.

«По предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», — пояснили в дипмиссии.

«Сотрудник Генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Также дипломаты находятся в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании», - сообщили в дипредставительстве.

Позднее вечером воскресенья в генконсульстве уточнили, что «из девяти россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в Анталье, по ситуации на 18:00 пять человек выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей».

Напоним, что 16 октября семь российских туристов и экскурсовод пострадали в результате аварии туристического автобуса в районе Манавгат в провинции Анталья . Тогда автобус, направлявшийся из Манавгата в один из туристических центров на озере Титрейенгёль в курортном районе Соргун, опрокинулся на скользкой после дождя дороге.

После аварии туристам пришлось разбить лобовое стекло, чтобы покинуть перевернувшийся автобус

При этом ранее в минувшем месяце глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе поездки в Турцию ти обсудила с замминистра туризма и культуры страны Надиром Алпасланом меры предупреждения ДТП с участием российских туристов.

«Первое – это дорожно-транспортные происшествия. В первую очередь, это касается туристических автобусов. Мы с коллегами поделились нашими идеями, предложениями в этой части.

В частности, мы видим тут необходимость ужесточения контроля со стороны принимающей стороны с тем, чтобы туристы, например, в обязательном порядке пристегивались. Мы видим, что часто летальные случаи происходят, потому что туристы не пристегнуты», — сообщила тогда после переговоров глава Ростуризма.

/TOURBUS.RU