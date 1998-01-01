Отель с 31 октября закрыт, при этом те, кто там уже отдыхает, могут остаться в отеле до конца своего отпуска, новых гостей не заселяют с 30 октября. Часть пострадавших переселена в другие отели, часть — осталась в этом же, - уточнили в ведомстве.