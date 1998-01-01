Новости Около 40 россиян тяжело отравились в отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде Отель закрыт, арестованы шеф-повар гостиницы и ряд сотрудников, причины происшествия выясняются

Как сообщает ассоциация туроператоров, в минувшую субботу десятки постояльцев отеля AMC Royal Hotel 5* в Хургаде (на фото) обратились за медицинской помощью, они жаловались на тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру. AMC Royal Hotel & Spa — один из популярных у российских туристов отелей Хургады. Судя по отзывам на сервисе Tripadvisor, туристы оценивают его на 4,5 балла из 5. По сообщению египетской прессы, среди пострадавших были граждане ряда стран, но большинство из них – россияне, среди них – много детей. По данным агентства ТАСС, в больницу обратились 40 человек. Состояние всех заболевших оценивалось как удовлетворительное и стабильное. По состоянию на 16 часов воскресенья российское консульство сообщило о том, что в частной клинике The Egyptian Hospital с симптомами пищевого отравления средней тяжести находились 26 российских граждан. Сегодня дипмсиия сообщила, что "все российские туристы, госпитализированные в Хургаде с симптомами пищевого отравления, были выписаны из местных медучреждений". По данным страховой компании ERV, к ним за помощью врачей обратились 17 туристов. «Всем туристам предложена медицинская помощь. Часть туристов находится в клинике. Другие отказались от госпитализации и услуг врачей. Ситуация находится под контролем. Тяжелых случаев нет», – сообщили в ERV. Как сообщила генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная, которую цитирует АТОР, в страховую компанию из-за ухудшения состояния здоровья обратились несколько клиентов туроператора. Им на месте была оказана вся необходимая амбулаторная помощь, тяжелобольных среди них нет. «Мы уже приостановили продажи туров в AMC Royal hotel. Нашим туристам, которые находились в этом отеле, предложено продолжить отдых в другой гостинице», – сообщила г-жа Подгорная. В пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что «туристы, находящиеся в отеле по линии «Интуриста» оперативно перемещаются в другие средства размещения. Продажи туров в этот отель приостановлены. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, будет предложено альтернативное размещение». Там добавили, что все клиенты туроператора находятся в удовлетворительном состоянии По информации АТОР, принято решение закрыть гостиницу AMC Royal на неопределенный срок. Прокуратура Хургады открыла расследование по факту инцидента с туристами. Согласно последней информации Минтуризма Египта, в отель прибыла комиссия Минздрава и Минтуризма страны для выяснения причин произошедшего. Специалисты изучают, что послужило причиной отравления – продукты питания, используемый в напитках лед или что-то еще. Сегодня Генпрокуратура Египта также сообщила, что шеф-повар и несколько сотрудников отеля AMC Royal Hotel заключены под стражу. Кроме того, на 3 месяца отстранен от работы директор гостиницы. По последней информации прокуратуры, в отеле отравились 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четыре гражданина Чехии. Специалисты Роспотребнадзора также "готовы оказать юридическую помощь российским туристам, пострадавшим от отравления в отеле в египетской Хургаде", сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства. Отмечается, что юридическая поддержка касается подачи претензий и коллективных исков. Как уточнили в пресс-службе, направить обращение можно через форму на сайте Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре добавили, что в Египет по линии МИД направлены запросы по ситуации. Сегодня пресс-служба ведомства уточнила, что "по словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба". Отель с 31 октября закрыт, при этом те, кто там уже отдыхает, могут остаться в отеле до конца своего отпуска, новых гостей не заселяют с 30 октября. Часть пострадавших переселена в другие отели, часть — осталась в этом же, - уточнили в ведомстве. /TOURBUS.RU

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