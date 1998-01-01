Новости

В гости к любимцам

В городе Кавасаки рядом с Токио работает музей, посвященный манге «Дораэмон»

Если бы вам попалась «Дверь куда угодно», способная доставить в любую точку земного шара, куда бы вы отправились? Как насчёт повидать робокота Дораэмона, помогающего школьнику Нобиту Ноби в его непростой мальчишеской жизни?

С момента первой публикации в 1969 году манга «Дораэмон», созданная дуэтом мангак Фудзико Фудзио, обрела миллионы поклонников по всему миру. По произведению снято три сериала, 28 мультфильмов, выпущено несколько десятков игр...

А в городе Кавасаки рядом с Токио заработал посвящённый авторам музей, отмечающий в этом году свой первый юбилей — 10 лет

В колекцию входят почти 50 тысяч экспонатов: иллюстрации, рукописи, черновики знаменитой манги... Показывают эксклюзивный мультфильм, можно пошалить на детской площадке из сериала, а ещё навестить тематическое кафе, сувенирную лавку и поразгадывать нехитрые головоломки.

https://visitjapan.ru/spot/1616