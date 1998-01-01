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29 октября
В гости к любимцам
В городе Кавасаки рядом с Токио работает музей, посвященный манге «Дораэмон»
Если бы вам попалась «Дверь куда угодно», способная доставить в любую точку земного шара, куда бы вы отправились? Как насчёт повидать робокота Дораэмона, помогающего школьнику Нобиту Ноби в его непростой мальчишеской жизни?
С момента первой публикации в 1969 году манга «Дораэмон», созданная дуэтом мангак Фудзико Фудзио, обрела миллионы поклонников по всему миру. По произведению снято три сериала, 28 мультфильмов, выпущено несколько десятков игр...
А в городе Кавасаки рядом с Токио заработал посвящённый авторам музей, отмечающий в этом году свой первый юбилей — 10 лет
В колекцию входят почти 50 тысяч экспонатов: иллюстрации, рукописи, черновики знаменитой манги... Показывают эксклюзивный мультфильм, можно пошалить на детской площадке из сериала, а ещё навестить тематическое кафе, сувенирную лавку и поразгадывать нехитрые головоломки.
https://visitjapan.ru/spot/1616
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