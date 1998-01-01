Новости Имена победителей регионального этапа X Национальной премии Russian Event Awards станут известны сегодня Russian Event Awards присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в индустрии событийного туризма

Сегодня в Северной столице проходит подведение итогов регионального этапа X Национальной премии Russian Event Awards СЗФО, СКФО, ЦФО и ЮФО и торжественная церемония награждения победителей. Всего для участия в данном этапе конкурса было заявлено 157 проектов из 25 регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. По итогам заочной оценки были отобраны сильнейшие проекты, которые были приглашены в финал регионального этапа в Санкт-Петербург. В финальных мероприятиях будут представлены 112 проектов из 24 регионов. В этом году премия вручается в десятый раз, ее организаторами выступают Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Фонд развития общественных связей Region PR и ООО «Консалтинг-Тур». В состав Экспертного совета, которому предстоит оценить конкурсантов, вошли лауреаты премии Правительства РФ в области туризма 2021 года: директор Международной туристической выставки «Интурмаркет» Ольга Хоточкина (председатель Совета), координатор проекта «Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club» Вера Истомина, исполнительный директор Национальной Ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков. Также в оценке прошедших в финал проектов участвуют советник Президента Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин, исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах, руководитель Департамента по коммуникациям и связям с общественностью Национального конгресс-бюро Ольга Червинская, программный директор Евразийского Ивент Форума Каролина Петрова, эксперт в области въездного и внутреннего туризма Сергей Зенкин и другие профессионалы отрасли. Молодежное жюри конкурса составили студенты Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Санкт-Петербургского политехнического университета. В церемонии открытия регионального этапа X Национальной премии приняли участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Russian Event Awards Геннадий Шаталов. «Для меня событийный туризм был открыт в 2003 году, когда праздновалось 300-летие Санкт-Петербурга. Тогда это был праздник для жителей города, а не туристское событие. Но его осветили все международные средства массовой информации, и на следующий год мы увидели увеличение потока гостей в Петербурге на 25%. Любое интересное, креативное событие – это, конечно же, мощнейший информационный повод. Если о нем рассказывают люди, то его эффект, как хвост кометы, виден еще очень долго. В пандемию, когда все очень соскучились по мероприятиям, проводить их непросто, но мы ищем новые форматы и решения. Как показывают участники конкурса, они с этим вызовом справляются. Мы освоили онлайн формат - в начале этого года провели Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» с охватом 117 стран. Благодаря поддержке федеральных информационных ресурсов, Россотрудничества, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму яркое событие Петербурга получило информационное внимание не только в России, но и за рубежом, что очень важно для формирования отложенного спроса на путешествия в наш город. Мы рады, что сегодня региональный этап X Национальной премии в сфере событийного туризма проходит в Северной столице», - заявил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. В течение дня пройдут публичные презентации проектов, лучшие из которых будут определены на заседании Экспертного совета. Лауреатов конкурса объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится вечером. Деловая программа мероприятия стартовала накануне в формате конференции, участники которой обсудили возможности для организации туристских событий в современных условиях, вопросы трансформация туризма и развития его новых моделей, рассмотрели примеры реализации событийных проектов в условиях высокой неопределенности, а также поделились опытом репозиционирования дестинаций через события и продвижения мероприятий в медиа. Национальная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году и присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. В конкурсе участвуют организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня – авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие свои проекты. /TOURBUS.RU

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