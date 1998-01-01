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29 октября
Туристические регионы: антикоронавирусные ограничения
Татарстан усиливает ограничения/ В Подмосковье планируют ввести QR-коды/ В Крыму запретили ночную работу кафе и ресторанов
Татарстан усиливает ограничения
Власти Татарстана внесли изменения в постановление по предотвращению распространения в республике новой коронавирусной инфекции, сообщила журналистам вице-премьер региона Лейла Фазлеева.
С 30 октября запрещено проведение культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и для детей. Невозможна будет и работа кафе и ресторанов ночью (за исключением аэропортов, вокзалов и дорожного сервиса за пределами населенных пунктов); всех магазинов ночью, за исключением аптек и АЗС; развлекательных комплексов в торговых центрах; ярмарок, за исключением розничной торговли на открытых площадках; бань и саун в ночное время.
Вход в торговые центры детей без сопровождения родителей или законных опекунов также будет запрещен с 30 октября.
Вход в кафе, рестораны, столовые (за исключением покупки на вынос, обслуживание в аэропортах, вокзалах или банкетах), торговый центр и магазины непродовольственных товаров площадью более 150 кв.м., в бассейны и фитнес-центры будет осуществляться по QR-кодам при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
"С 15 ноября для работы в театрах, кинотеатрах, кинозалах, цирках, концертных залах, официальных физкультурных, спортивных и культурных мероприятий будут повсеместно требоваться QR-коды. Подтверждение кода может производиться любым документом, удостоверяющим личность, а также справками с места работы, но с наличием фотографии", — подчеркнула г-жа Фазлеева.
Эти меры будут действовать до улучшения эпидситуации.
В Подмосковье планируют после 8 ноября ввести QR-коды
Власти Подмосковья допускают введение QR-кодов для посещения мероприятий и ресторанов после 8 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Я допускаю вполне, что после 8 ноября мы должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее. И с большой вероятностью это будет по QR-кодам", — сказал г-н Воробьев в эфире телеканала "360".
С 28 октября по 7 ноября в регионе установлен период нерабочих дней. В эти дни в Подмосковье приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку; работа объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой.
В Крыму запретили ночную работу кафе и ресторанов
Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, они предусматривают режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и ограничения для ресторанов и торгово-развлекательных заведений.
Так, в перечень предприятий, которые могут принимать посетителей только с QR-кодом, включены торгово-развлекательные центры площадью от 300 кв. м. Запрещена работа в выходные, нерабочие и праздничные дни развлекательных центров. С 23:00 до 08:00 будут закрыты рестораны.
Медорганизации Крыма, согласно указу, с 30 октября приостановят профилактические осмотры и "максимально возможно" перенесут плановую амбулаторную помощь.
Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 26 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 95 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли.
/TOURBUS.RU
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