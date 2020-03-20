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Москва, Петербург и «Аэрофлот» вновь получили World Travel Award

Стали известны результаты европейского этапа премии World Travel Awards-2021

На этой неделе стали известны победители европейского этапа главной мироврй туристической премии World Travel Awards.

Отметим, что международная премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Ее победители более чем в 80 номинациях определяются онлайн-голосованием, в котором принимают участие как путешественники, так и профессионалы туриндустрии.

Так, Петербург одержал победу в трех номинациях европейского этапа премии World Travel Awards. По итогам международного голосования Петербург получил звание "Ведущего города Европы с культурно-историческим наследием 2021" и "Ведущего города Европы для непродолжительных поездок 2021", обойдя Рим, Париж, Лондон и Венецию.

Кроме того, кампания "Петербургское гостеприимство/ Safe Travels/ Новая туристская география" стала первой российской программой, победившей в номинации "Ведущая маркетинговая кампания Европы 2021", обойдя проекты министерства туризма Греции, агентства по туризму Португалии, других стран и регионов Европы.

Москва стала лауреатом сразу в двух номинациях: «Лучшее туристское направление. Город» (Europe’s Leading City Destination 2021) и «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» (Europe's Leading City Tourist Board 2021). Вторая награда присвоена Комитету по туризму города Москвы.

Греция получила главный приз как «ведущее направлением Европы», португальский Алгарве был назван «Ведущим пляжным направлением Европы», а Азорские острова стали «Ведущим направлением приключенческого туризма в Европе».

Батуми был объявлен ведущим развивающимся туристическим направлением.



В сфере гостеприимства победил отель Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле. Он признан «Ведущим отелем Европы». Курорт Forte Village на Сардинии назван лучшим курортом. Италия также была представлена в разделе новинок года - курорт Palazzo Fiuggi стал первым среди новых отелей Европы.

Intercontinental Hotels & Resorts - лучший гостиничный бренд. Среди курортов-открытий 2021 года лучшим признали One&Only Portonovi на побережье Черногории. Sani Resort, Греция получил награду, как «Ведущий семейный курорт Европы».



В разделе авиации «Аэрофлот» получил звание «Лидирующий авиационный бренд Европы» British Airways была названа «Лучшей авиакомпанией Европы» и лучшей за обслуживание в салонах первого класса. Лучший бизнес-класс в Европе оказался у Air France, а эконом — у Lufthansa.

Среди аэропортов континента победила воздушная гавань Цюриха.

Среди других победителей: Europcar — лучшая компания по прокату автомобилей, Turismo de Portugal — лучший европейский Совет по туризму.

/TOURBUS.RU

