"К сожалению, большой урон был нанесён туристической области, но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу году можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге", — сказал г-н Путин в ходе российско-финляндских переговоров.