Новости Владимир Путин: "Надеюсь, что к концу году можно будет возобновить туристический поток в Финляндию" Эксперты обсуждают перспективы восстановления ж/д-сообщения и туристического обмена с соседней страной

После смягчения с 1 октября ограничений и появления возможности сделать шенгенскую визу через Финляндию, количество заявлений на нее в финском генконсульстве в Петербурге многократно возросло. Однако в реальности обычный турист въехать в Страну Суоми пока не может, - сообщает наш специальный корреспондент. По сообщению пресс-секретаря Генконсульства Финляндии в Петербурге Элины Саарилахти, в период с 1 по 29 октября жители Северной столицы подали на получение финской шенгенской визы около 9 тыс. заявлений, тогда как в сентябре их было чуть больше 1 тыс. Как подчеркнула представитель генконсульства, больше всего среди заявителей тех, кто имеет просроченную мультивизу, выданную на срок не менее двух лет. При этом в предстоящие дни локдауна (а в Петербурге он продлится с 30 октября по 7 ноября) Генеральное консульство Финляндии в Петербурге будет работать в обычном для учреждения режиме: с 1 по 3 ноября финский визовый центр все так же станет принимать посетителей, а вот 4 и 5 ноября приема не будет. Подтверждает рост спроса на Финляндию и АТОР: по данным организации, в течение октября визы для поездок в Суоми получили уже около 4,7 тыс. россиян. И большинство из них, конечно, петербуржцы, поскольку в городе на Неве традиционно высок спрос на финский шенген. Вместе с тем представители турбизнеса напоминают: в настоящее время в туристических целях посетить Финляндию невозможно, а въехать туда имеют право только обладатели вида на жительство, владельцы недвижимости, обучающиеся в финских учебных заведениях, родственники жителей страны и некоторые другие «узкие» категории россиян. С учетом того, что Финляндия постоянно откладывает «открытие» границы с Россией, пока остаются туманными и планы по запуску скоростных поездов «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом. Они действительно существуют, поскольку руководитель Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Николай Костенко заявил о договорённости с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря. А погранслужба Финляндии 14 октября открыла переход и приграничную станцию Вайниккала для международного пассажирского сообщения. Между тем, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что к концу года возобновится железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией для передвижения туристов двух стран. "К сожалению, большой урон был нанесён туристической области, но тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу году можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге", — сказал г-н Путин в ходе российско-финляндских переговоров. «Однако очевидно, что возможность посещать Финляндию с туристическими целями у россиян появится только после того, как граница будет открыта с обеих сторон. – делится мнением менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – Да, такое желание с обеих сторон есть, но пока нет обеспечивающих его воплощение в жизнь решений федерального уровня». «Открытие» и согласование правил въезда-выезда должно быть именно обоюдным. Ведь иначе получится как с Эстонией: страна уже давно разрешила въезд вакцинированным «Спутником V» россиянам, однако до сих пор, несмотря на наличие хорошего автобусного сообщения между Петербургом и Таллином, туристы из РФ посетить эту страну, въехав по земле, не могут. Не разрешает российская сторона… /TOURBUS.RU

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