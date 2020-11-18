Петербург накануне локдауна: Губернатор просит туристов не приезжать, турбизнес «затягивает пояса»

Власти города вновь заговорили о том, что Северная столица не должна испытывать наплыв гостей, - соощает наш петербургский корреспондент. Выступая накануне в эфире одного из городских телеканалов, губернатор Петербурга Александр Беглов сказал: «...не знаю, зачем к нам приезжать. Выходные нужны для того, чтобы общаться с семьей».

В соответствии с его мнением развиваются и события на рынке гостеприимства Петербурга. Стоит напомнить: с 30 октября по 7 ноября в городе вводится режим локдауна, во время которого смогут работать только музеи и театры. Все остальное, включая проведение детских экскурсий и прогулок по воде, а также работу заведений общепита, запрещено. А у всех потенциальных постояльцев объектов размещения для заселения потребуют QR-код или ПЦР-тест.

При этом градоначальник Петербурга уверен, что «жестких ограничений для туристов нет», а делать им в городе особенно нечего, поскольку большая часть объектов туристической инфраструктуры закрыта.

Мало того: случилось то, чего больше всего боялись рестораторы и другие участники рынка гостеприимства. В дополнение к уже существующим запретам, с 8 ноября Смольный вводит новые.

Они коснутся работы общепита и развлекательных заведений: с 8 ноября им запрещено принимать посетителей после 23:00. Что для ресторанов и баров означает существенные убытки.

По мнению Виктории Шамликашвили, инвестора отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo и сопредседателя комитета по гостиничному бизнесу РСТ, ситуация развивается по крайне негативному сценарию. Она напоминает, что в Петербурге ресторанам при гостиницах не разрешено работать для обслуживания гостей уже сейчас. «В большинстве отелей города персонал привит на 80%, а заселяться могут только гости по QR-кодам и ПЦР-тестам. – констатировала она во время состоявшегося недавно в онлайн режиме «круглого стола» с участием представителей Смольного и бизнеса. – Фактически в отелях будут находиться люди, не представляющие опасности с точки зрения эпидемиологии. Возможно ли, по примеру Москвы, разрешить хотя бы питание гостей не в номерах, а в ресторанах гостиниц?».

Однако понимания по этому вопросу у властей она так и не нашла. Хотя в столице Татарстана, к прмеру, во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября в гостиницы и хостелы можно заселяться без предъявления QR-кодов. А внутри отеля гости смогут свободно пользоваться всей его инфраструктурой, включая рестораны, кафе, фитнес-центры, бассейны и т. д.

Поскольку ясности с будущим нет и вероятность введения новых (к тому же внезапных) ограничений велика, как Виктория Шамликашвили, так и ее коллеги отмечают: вероятность отмены поездок в Петербург со стороны туристов растет. Увы, но в чем-то повторяется ситуация прошлого года, когда один из вице-губернаторов города прямо призвал туристов не ехать на Новый год в Петербург.

По оценкам экспертов, если в доковидное время уже в октябре четко просматривалась картина бронирований туров и номеров на конец декабря, сейчас глубина продаж снизилась до минимума в 1-2 недели. А резкие движения власти ведут к тому, что туристы выберут другие направления отдыха, на которых антиковидные «гайки» затянуты не так сильно.