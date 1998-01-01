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29 октября
Минздрав Израиля опубликовал официальную инструкцию по въезду российских туристов
В документе подробно описаны не только процедура въезда, но и санкции, которые получит турист, предоставивший поддельный сертификат о вакцинации
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало вчера правила въезда иностранных туристов в страну. Публикуем эти правила в том виде, в котором они опубликованы в официальной израильской прессе.
С 1 ноября в Израиль могут въехать иностранные туристы, соответствующие следующим критериям:
1. Если за последние 14 дней перед въездом в Израиль не бывали в "красной" стране;
Иностранцы, не соотстветствующие этим критериям, смогут въезжать в Израиль только с разрешения комиссии Управления регистрации населения (как было до сих пор).
Лица, привитые российской вакциной "Спутник V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября и будут находиться в карантине до получения положительного результата серологической проверки (тест на наличие антител).
- Если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля;
ПРОЦЕДУРА ВЪЕЗДА В ИЗРАИЛЬ:
1. ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета
2. Заполнение декларации на въезд в Израиль
Условия посадки на самолет:
3. Согласие на случайную проверку документов сотрудниками Управления регистрации населения
4. Согласие на прохождение ПЦР-теста по прилете в аэропорту имени Бен-Гуриона и пребывания в карантине до получения результатов теста (максимум 24 часа).
5. Для привитых вакциной "Спутник" - помимо ПЦР-теста, серологический тест в аэропорту и пребывание в карантине до получения результата.
В ИЗРАИЛЕ:
- Иностранец, не выполнивший условия въезда, будет депортирован;
- Иностранец, у которого в Израиле выявлен коронавирус, будет помещен в гостиницу службы тыла для коронавирусных больных. Лечение оплачивается из кармана туриста или страховой компанией;
- Иностранец, привитый "Спутником", и получивший отрицательный результат серологической проверки, может выбрать - остаться в Израиле и отсидеть полностью карантин (14 дней или 7 дней с двумя ПЦР-тестами) или вернуться домой еще в период карантина;
- Иностранец, подделавший документы, будет на пять лет лишен права въезжать в Израиль;
- Иностранец с коронавирусом, нарушивший карантин или отказывающийся поселиться в гостинице, будет на пять лет лишен права въезжать в Израиль;
Иностранец без коронавируса, нарушивший карантин, будет на три года лишен права въезжать в Израиль
Напомним также, что на сегодняшний день ни одна страна мира не включена Израилем в так называемый «красный» список стран, въезд из которых запрещен. Однако, как сообщил вчера в интервью министр туризма Израиля Константин Развозов, «в готовящийся список в список "запрещенных" стран (если таковой будет), скорее всего, войдут Россия и Украина, где в последние недели наблюдается резкий рост заболеваемости и смертности».
В этом случае срок возвращения российских туристов в Израиль будет перенесен с 15 ноября на более позднее время. Вероятность такой отсрочки очень высока.
/TOURBUS.RU
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