Новости Минздрав Израиля опубликовал официальную инструкцию по въезду российских туристов В документе подробно описаны не только процедура въезда, но и санкции, которые получит турист, предоставивший поддельный сертификат о вакцинации

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало вчера правила въезда иностранных туристов в страну. Публикуем эти правила в том виде, в котором они опубликованы в официальной израильской прессе. С 1 ноября в Израиль могут въехать иностранные туристы, соответствующие следующим критериям: 1. Если за последние 14 дней перед въездом в Израиль не бывали в "красной" стране;

2. Привиты вакциной, признаной ВОЗ (или вакциной "Спутник V") или переболели;

3. Не подлежат запрету на въезд по другим причинам;

4. Въезжают в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона; Иностранцы, не соотстветствующие этим критериям, смогут въезжать в Израиль только с разрешения комиссии Управления регистрации населения (как было до сих пор).



Лица, привитые российской вакциной "Спутник V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября и будут находиться в карантине до получения положительного результата серологической проверки (тест на наличие антител). - Если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля;

- Привиты "бустерной" дозой вакцины (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль).



ПРОЦЕДУРА ВЪЕЗДА В ИЗРАИЛЬ: 1. ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета 2. Заполнение декларации на въезд в Израиль

- Пассажиры, у которых есть электронная справка о том, что они являются привитыми или переболевшими, введут свои данные в онлайн-бланк, и еще до посадки на самолет получат израильский "зеленый сертификат";

- Пассажиры, у которой нет электронной справки, заполняя декларацию, отметят, что являются привитыми или переболевшими, заполнят бланк с просьбой о сокращении карантина, к которому прикрепят релевантные документы, и получат израильский "зеленый сертификат". Условия посадки на самолет:

- Предъявление отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета;

- Предъявление декларации на въезд в Израиль;

- Предъявление одной из следующих справок: справка о вакцинации, справка о болезни или разрешение на въезд от Управления регистрации населения. 3. Согласие на случайную проверку документов сотрудниками Управления регистрации населения 4. Согласие на прохождение ПЦР-теста по прилете в аэропорту имени Бен-Гуриона и пребывания в карантине до получения результатов теста (максимум 24 часа). 5. Для привитых вакциной "Спутник" - помимо ПЦР-теста, серологический тест в аэропорту и пребывание в карантине до получения результата. В ИЗРАИЛЕ: - Иностранец, не выполнивший условия въезда, будет депортирован; - Иностранец, у которого в Израиле выявлен коронавирус, будет помещен в гостиницу службы тыла для коронавирусных больных. Лечение оплачивается из кармана туриста или страховой компанией; - Иностранец, привитый "Спутником", и получивший отрицательный результат серологической проверки, может выбрать - остаться в Израиле и отсидеть полностью карантин (14 дней или 7 дней с двумя ПЦР-тестами) или вернуться домой еще в период карантина; - Иностранец, подделавший документы, будет на пять лет лишен права въезжать в Израиль; - Иностранец с коронавирусом, нарушивший карантин или отказывающийся поселиться в гостинице, будет на пять лет лишен права въезжать в Израиль; Иностранец без коронавируса, нарушивший карантин, будет на три года лишен права въезжать в Израиль Напомним также, что на сегодняшний день ни одна страна мира не включена Израилем в так называемый «красный» список стран, въезд из которых запрещен. Однако, как сообщил вчера в интервью министр туризма Израиля Константин Развозов, «в готовящийся список в список "запрещенных" стран (если таковой будет), скорее всего, войдут Россия и Украина, где в последние недели наблюдается резкий рост заболеваемости и смертности». В этом случае срок возвращения российских туристов в Израиль будет перенесен с 15 ноября на более позднее время. Вероятность такой отсрочки очень высока. /TOURBUS.RU









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