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27 октября
Колыбель природы
Национальный парк Кусиро на северном острове Хоккайдо — единственное место в стране, где можно встретить японского красноголового журавля.

 

Национальный парк Кусиро на северном острове Хоккайдо — крупнейшие водно-болотные угодья и единственное место в стране, где можно встретить великолепного тантё-дзуру — японского красноголового журавля.


В начале двадцатого века из-за охоты и ухудшения среды обитания эти редкие птицы в Японии считались вымершими, пока в 1926 году не обнаружили небольшую стайку — как раз-таки на Кусиро. При помощи хабаровских специалистов и нескольких десятков яиц, собранных на Дальнем Востоке России, журавлей удалось спасти, и сегодня их популяция насчитывает более тысячи особей.


Живут здесь тантё круглый год. Однако проще всего ими полюбоваться зимой, когда они сотнями собираются у кормушек. Например, у святилища Цуруи-Ито или на окутанном утренним туманом мосту Отова…

Ещё на болотах все четыре сезона доступны конные прогулки, можно присоединиться к речному туру на каяке или каноэ и даже прокатиться на стареньком паровозе…

https://visitjapan.ru/spot/1862


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