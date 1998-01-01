Колыбель природы

Национальный парк Кусиро на северном острове Хоккайдо — единственное место в стране, где можно встретить японского красноголового журавля.

Национальный парк Кусиро на северном острове Хоккайдо — крупнейшие водно-болотные угодья и единственное место в стране, где можно встретить великолепного тантё-дзуру — японского красноголового журавля.





В начале двадцатого века из-за охоты и ухудшения среды обитания эти редкие птицы в Японии считались вымершими, пока в 1926 году не обнаружили небольшую стайку — как раз-таки на Кусиро. При помощи хабаровских специалистов и нескольких десятков яиц, собранных на Дальнем Востоке России, журавлей удалось спасти, и сегодня их популяция насчитывает более тысячи особей.





Живут здесь тантё круглый год. Однако проще всего ими полюбоваться зимой, когда они сотнями собираются у кормушек. Например, у святилища Цуруи-Ито или на окутанном утренним туманом мосту Отова…

Ещё на болотах все четыре сезона доступны конные прогулки, можно присоединиться к речному туру на каяке или каноэ и даже прокатиться на стареньком паровозе…

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