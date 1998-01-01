|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 октября
Колыбель природы
Национальный парк Кусиро на северном острове Хоккайдо — единственное место в стране, где можно встретить японского красноголового журавля.
Национальный парк Кусиро на северном острове Хоккайдо — крупнейшие водно-болотные угодья и единственное место в стране, где можно встретить великолепного тантё-дзуру — японского красноголового журавля.
В начале двадцатого века из-за охоты и ухудшения среды обитания эти редкие птицы в Японии считались вымершими, пока в 1926 году не обнаружили небольшую стайку — как раз-таки на Кусиро. При помощи хабаровских специалистов и нескольких десятков яиц, собранных на Дальнем Востоке России, журавлей удалось спасти, и сегодня их популяция насчитывает более тысячи особей.
Живут здесь тантё круглый год. Однако проще всего ими полюбоваться зимой, когда они сотнями собираются у кормушек. Например, у святилища Цуруи-Ито или на окутанном утренним туманом мосту Отова…
Ещё на болотах все четыре сезона доступны конные прогулки, можно присоединиться к речному туру на каяке или каноэ и даже прокатиться на стареньком паровозе…
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72