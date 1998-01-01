Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
28 октября
Новый флагманский лайнер Costa Toscana успешно прошел ходовые испытания

Первый средиземноморский круиз нового флагмана стартует в итальянской Савоне в начале весны


  

 

Успешные ходовые испытания и церемония закладки монет на Costa Toscana, новом флагманском судне Costa Cruises, - сообщили нам в пресс-службе круизной компании.

Costa Toscanaвторое судно Costa Group, работающее на сжиженном природном газесамой передовой топливной технологии в морской индустрии, позволяющей сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Первый круиз нового флагмана стартует в Савоне 5 марта 2022 года с недельным маршрутом по западному Средиземноморью.

 

На верфи Meyer в Турку (Финляндия) состоялась вторая часть традиционной «монетной церемонии», в которой приняли участие капитан судна Пьетро Синизи, а также руководство верфи и компании. Следуя морской традиции, несколько памятных монет были помещены на корабль в качестве талисмана удачи для членов экипажа, гостей и будущих маршрутов.

 

За две недели до церемонии награждения судно Costa Toscana покинуло верфь в Турку для проведения ходовых испытаний, в течение которых судно успешно прошло ряд тестов для проверки правильности функционирования систем, оборудования и двигателей, работающих на СПГ. Это еще один ключевой шаг на пути к поставке судна, запланированной на декабрь 2021 года.

 

Costa Toscana, как и корабль-близнец Costa Smeralda, работает на сжиженном природном газе – самой передовой на сегодняшний день топливной технологии в круизной индустрии, позволяющей сократить выбросы вредных веществ как в море, так и во время заходов в порт. Costa Group, в которую входят Costa Cruises и AIDA Cruises, была первой компанией, поверившей в эту технологию, и в настоящее время на четырех лайнерах группы внедрены технологии СПГ, два из которых уже находятся в эксплуатации, AIDAnova и Costa Smeralda, и два, которые вскоре будут поставлены, Costa Toscana и AIDACosma.

 

«Эти дополнительные ключевые шаги на стадии завершения строительства Costa Toscana подтверждают приверженность компании развиваться в более устойчивом направлении. Кроме того, благодаря своим превосходным и инновационным услугам, Costa Toscana сможет привлечь новых гостей, укрепить присутствие в Средиземном море и способствовать плановому постепенному перезапуску круизного сообщения», – сказал Марио Дзанетти, президент Costa Cruises.

 

В дебютный круиз Costa Toscana отправится из домашнего порта Савоны, Италия, 5 марта 2022 года по недельному маршруту Марсель, Барселона, Валенсия, Палермо и Чивитавеккья/Рим. В Западном Средиземноморье лайнер будет курсировать в течение года. В летний сезон Costa Smeralda будет заходить в Савону, Чивитавеккью/Рим, Неаполь, Ибицу, Валенсию и Марсель, а осенью Пальму-де-Майорка заменит Ибица.

 

Новый флагман – это дань признательности Тоскане, творческий проект известного архитектора и дизайнера Адама Д. Тихани, призванный воплотить на корабле стиль и красоту прекрасного итальянского региона, название которого носит корабль, его палубы и основные общественные пространства. Мебель, освещение, ткани и аксессуары лайнера будут изготовлены в Италии пятнадцатью партнерами, которые являются профессионалами в сфере дизайна и оформления интерьеров.

 

Предложенные услуги на борту будут идеально интегрированы в этот необычный контекст: от спа-салона Solemio до развлекательных зон, от тематических кафе-баров, созданных в партнерстве с крупнейшими итальянскими брендами, до 16 ресторанов и пространств «гастрономических впечатлений».

В этом комфортном и элегантном лайнере более 2600 кают, прекрасно воплотившие итальянский стиль и вкус. Категория кают с «террасой на море» предлагает великолепное изобилие: можно позавтракать, выпить аперитив или просто смотреть, не отрываясь, на завораживающие морские виды.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 