Новости Новый флагманский лайнер Costa Toscana успешно прошел ходовые испытания Первый средиземноморский круиз нового флагмана стартует в итальянской Савоне в начале весны

Успешные ходовые испытания и церемония закладки монет на Costa Toscana, новом флагманском судне Costa Cruises, - сообщили нам в пресс-службе круизной компании. Costa Toscana – второе судно Costa Group, работающее на сжиженном природном газе – самой передовой топливной технологии в морской индустрии, позволяющей сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Первый круиз нового флагмана стартует в Савоне 5 марта 2022 года с недельным маршрутом по западному Средиземноморью. На верфи Meyer в Турку (Финляндия) состоялась вторая часть традиционной «монетной церемонии», в которой приняли участие капитан судна Пьетро Синизи, а также руководство верфи и компании. Следуя морской традиции, несколько памятных монет были помещены на корабль в качестве талисмана удачи для членов экипажа, гостей и будущих маршрутов. За две недели до церемонии награждения судно Costa Toscana покинуло верфь в Турку для проведения ходовых испытаний, в течение которых судно успешно прошло ряд тестов для проверки правильности функционирования систем, оборудования и двигателей, работающих на СПГ. Это еще один ключевой шаг на пути к поставке судна, запланированной на декабрь 2021 года. Costa Toscana, как и корабль-близнец Costa Smeralda, работает на сжиженном природном газе – самой передовой на сегодняшний день топливной технологии в круизной индустрии, позволяющей сократить выбросы вредных веществ как в море, так и во время заходов в порт. Costa Group, в которую входят Costa Cruises и AIDA Cruises, была первой компанией, поверившей в эту технологию, и в настоящее время на четырех лайнерах группы внедрены технологии СПГ, два из которых уже находятся в эксплуатации, AIDAnova и Costa Smeralda, и два, которые вскоре будут поставлены, Costa Toscana и AIDACosma. «Эти дополнительные ключевые шаги на стадии завершения строительства Costa Toscana подтверждают приверженность компании развиваться в более устойчивом направлении. Кроме того, благодаря своим превосходным и инновационным услугам, Costa Toscana сможет привлечь новых гостей, укрепить присутствие в Средиземном море и способствовать плановому постепенному перезапуску круизного сообщения», – сказал Марио Дзанетти, президент Costa Cruises. В дебютный круиз Costa Toscana отправится из домашнего порта Савоны, Италия, 5 марта 2022 года по недельному маршруту Марсель, Барселона, Валенсия, Палермо и Чивитавеккья/Рим. В Западном Средиземноморье лайнер будет курсировать в течение года. В летний сезон Costa Smeralda будет заходить в Савону, Чивитавеккью/Рим, Неаполь, Ибицу, Валенсию и Марсель, а осенью Пальму-де-Майорка заменит Ибица. Новый флагман – это дань признательности Тоскане, творческий проект известного архитектора и дизайнера Адама Д. Тихани, призванный воплотить на корабле стиль и красоту прекрасного итальянского региона, название которого носит корабль, его палубы и основные общественные пространства. Мебель, освещение, ткани и аксессуары лайнера будут изготовлены в Италии пятнадцатью партнерами, которые являются профессионалами в сфере дизайна и оформления интерьеров. Предложенные услуги на борту будут идеально интегрированы в этот необычный контекст: от спа-салона Solemio до развлекательных зон, от тематических кафе-баров, созданных в партнерстве с крупнейшими итальянскими брендами, до 16 ресторанов и пространств «гастрономических впечатлений». В этом комфортном и элегантном лайнере более 2600 кают, прекрасно воплотившие итальянский стиль и вкус. Категория кают с «террасой на море» предлагает великолепное изобилие: можно позавтракать, выпить аперитив или просто смотреть, не отрываясь, на завораживающие морские виды. /TOURBUS.RU

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