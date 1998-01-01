Новости Туристические регионы: антикоронавирусные ограничения На Куршскую косу не пустят организованные тургруппы/ Тверская область ввела новые ограничительные меры/ Пушкинский музей-заповедник в Михайловском продолжает работу

На Куршскую косу не пустят организованные тургруппы Национальный парк "Куршская коса" в Калининградской обл. запрещает пребывание на своей территории организованных туристических групп в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь Парка Ольга Большакова. "С 28 октября 2021 года и до момента нормализации ситуации с распространением коронавирусной инфекции мы вводим запрет на посещение нацпарка для организованных туристических групп. Это касается даже групп, где все туристы имеют QR-код о вакцинации или свежий ПЦР-тест. Также мы закрываем свой музейный комплекс "Визит-центр национального парка"", — сказала г-жа Большакова. По ее словам, ограничения вводятся и для тех гостей, кто прибывает в нацпарк на рейсовых автобусах. Этому автотранспорту запрещено производить высадку пассажиров на экологических турмаршрутах и площадках "Высота Эфа", "Танцующий лес", "Высота Мюллер", "Королевский бор" и даже на остановке "по требованию". "При этом мы не можем запретить посещение туристами косы на личном автотранспорте. Этим уже давно занимаются нелегальные экскурсоводы, которые активно предлагают свои услуги через интернет. Им, как и прежде, требуется заплатить лишь экологический сбор за посещение и проезд автомашины", — отметила пресс-секретарь. Тверская область ввела новые ограничительные меры Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановления о введении на территории Тверской области дополнительных мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, сообщили в в пресс-службе регионального правительства. "С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв.м в Твери и более 800 кв.м в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), справку о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус)", — отметили в пресс-службе. "С 28 октября по 8 ноября 2021 года с 23:00 до 06:00 запрещены работа предприятий общественного питания, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос, а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", — добавили в пресс-службе. На территории Тверской области продолжают действовать введенные ранее ограничения. Запрещена работа ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, курение кальяна в общественных местах, в том числе в точках общепита. Пушкинский музей-заповедник продолжает работу Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" будет принимать посетителей в период нерабочих дней — с 30 октября и до 7 ноября, сообщает пресс-служба музея. В учреждении отметили, что это решение не вступает в противоречие с указом губернатора Псковской области от 21 октября, где отдельной строкой прописано право федеральных учреждений культуры работать в указанный период в штатном режиме. В "Михайловском" в то же время напомнили, что купить билет в музей или на экскурсию по парку можно будет только по предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или факт перенесенного заболевания. Молодых людей в возрасте до 18 лет пустят в музей при наличии у них средств индивидуальной защиты Как сообщалось ранее, указом псковского губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. Время работы общепита с 30 октября по 7 ноября сокращается до 23:00. Номерной фонд гостиниц в эти же дни должен быть заполнен не больше чем на 50%. Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября.

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