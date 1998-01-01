Осенний крымский «Интурмаркет» перенесли на весну

Как сообщал ранее наш портал, 18-20 ноября в Ялте планировалось впервые провести крупный впервые провести на полуострове крупный осенний туристический форум под брендом "Интурмаркет".

По словам директора «Интурмаркета» Ольги Хоточкиной, «принимая решение о проведении выставки в Крыму, во главу угла ставились синергия опыта команды форума, огромный потенциал туристического рынка Крыма и экспертность сотрудников министерства курортов и туризма республики. С учетом этих факторов новый проект, безусловно, обречен на успех».

Между тем, неблагоприятная обстановка с заболеваемостью коронавирусом внесла коррективы в эти планы. Как сообщает пресс-службе министерства курортов и туризма региона, "В связи со сложной эпидемиологической обстановкой формат проведения всероссийской выставки-форума "Интурмаркет. Осень" в Крыму будет скорректирован. Ряд активностей будет перенесен в онлайн. Выставочные и другие офлайн-мероприятия переносятся на начало апреля и будут интегрированы в рамки выставки-форума "Интурмаркет. Весна" в Крыму".

На сайте «Интурмаркет» также сообщается, что «деловая программа Всероссийской туристической выставки-форума «Интурмаркет», впервые планировавшейся к проведению на полуострове, будет перенесена в онлайн и пройдёт в партнерстве с Межрегиональным туристским форумом "Открытый Крым" 18-19 ноября.

Выставочные и другие офлайн-мероприятия перенесены на весну и состоятся 7-9 апреля 2022 г. в рамках выставки-форума «Интурмаркет. Крым». Выставка пройдет в туркомплексе «Ялта Интурист».

Напомним, что выставка «Интурмаркет» проводится с 2006 года. В 2021 году на площадке мероприятия было представлено более 890 участников из 12 стран и 72 регионов России. За три дня работы выставку посетили около 14 тыс. специалистов туриндустрии.

Деловая программа включала выступления 190 спикеров на более 100 мероприятиях, с трансляцией в прямом эфире на профессиональную аудиторию более 100 тыс. человек на порталах профильных общественных организаций, а также в Youtube и соцсетях выставки.

Следующая весенняя выставка «Интурмаркет», как и планировалось, состоится 12-14 марта 2022 года в ЦВК "Экспоцентр".

/TOURBUS.RU