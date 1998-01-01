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28 октября
Wizz Air в декабре начнет полеты из Абу-Даби в Москву
Европейский лоукостер планирует совершать рейсы между столицами России и ОАЭ четыре раза в неделю
Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi в декабре этого года запустит регулярные рейсы в Москву (аэропорт Внуково) из Абу-Даби.
Полеты начнутся с 15 декабря и будут выполняться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям., сообщили в пресс-службе Внуково.
Согласно расписанию, борт отправится из России в 18:15 и прибудет в ОАЭ в 00:35 следующего дня. Время в пути составит порядка 5,5 часов.
Минимальная стоимость авиабилета — от 4400 руб. Сейчас другие авиакомпании группы Wizz Air выполняют также рейсы во Внуково из Будапешта, Дебрецена и Лондон.
Отметим, что также этой зимой «Аэрофлот» будет летать В Абу-Даби из Шереметьево по вторникам, пятницам и субботам, S7 Airlines – из Домодедово по четвергам, субботам, воскресеньям и понедельникам, а Etihad Airways – по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Напомним также, что в начале октября министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило вакцину "Спутник V", теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.
Кроме того, Абу-Даби смягчил условия въезда в эмират для российских туристов, отменив для невакцинированных десятидневный карантин. Впрочем, в отличие от привитых путешественников для них будут действовать жесткие правила – запрет на посещение общественных мест: парков, торговых центров, ресторанов и даже отельных пляжей и бассейнов.
Сейчас вакцинированным россиянам для въезда в эмират туристам нужно за 48 часов заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации. После этого анкета и сертификат должны быть одобрены через sms.
Затем туристы устанавливают приложение Alhosn, в котором видны результаты тестов и статус вакцинации. Оно используется при входе в общественные места эмирата. Так, без прививки не пустят в рестораны, кафе, торговые центры, музеи и культурные центры, а также в тематические парки.
Кроме того, за 48 часов до поездки путешественник должен сдать ПЦР-тест. По прилету в Абу-Даби ему присвоят номер ID, необходимый для полной регистрации в приложении Alhosn. Также в аэропорту нужно сдать еще один тест, результат которого будет готов через 90 минут. От теста освобождены дети до 12 лет.
Туристы из стран, входящий в "зеленый список" (включая РФ), сдают еще один тест на шестой день пребывания в стране, это можно сделать в отеле.
Расширение авиарейсов в ОАЭ позволит удешевить перелет или турпакет, в составе которого входит авиаперевозка, сообщил ранее генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
"На ОАЭ расширяется авиаперевозка: увеличивается число рейсов у Emirates, добавляются рейсы FlyDubai из регионов и увеличивается число рейсов "Аэрофлота" — теперь он будет летать еще и в Абу-Даби. Это позитивная новость, потому что мало стран, которые на сегодняшний день открыты для туристов. Чем больше будет рейсов, тем доступнее будет направление для россиян, поскольку стоимость авиаперевозки снизится", — сказал он.
При этом г-н Арутюнов пояснил, что стоимость турпакета для путешественника также станет ниже, однако гостиницы в ОАЭ бьют рекорды по загрузке, поэтому серьезного падения цен на туры ожидать не стоит.
"Мы вступаем в зимнее время года, когда спрос на страны с теплым климатом растет. ", — заключил он.
/TOURBUS.RU
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