Еще 13 регионов Таиланда открываются для иностранных туристов

Опубликован официальный список документов и требований для российских туристов. которые с 1 ноября воспользуются новой расширенной программой отдыха в Таиланде

С 1 ноября 2021 года расширяется перечень регионов, куда могут отправиться туристы, прибывающие в Таиланд в рамках программы «Песочница», - сообщили нам сегодня в московском офисе Управления по туризму Таиланда.

Сообщается, что к регионам, уже открытым в рамках программы «Песочница», среди которых Пхукет, Сураттхани, Краби и Пханг-Нга, добавятся еще 13, включая Бангкок, Чонбури (Банламунг, Паттайя, Си Рача, Ко Си Чанг и Саттахип - На Джомтьен, Банг Сарей), Чианг Май (Мыанг, Дой Тао, Мае Рими Мае Таенг), Трат (Ко Чанг), Бурирам (Мыанг), Пхатчуап Кхири Кхан (Хуа Хин и Нонг Кае), Пхетчабури (Ча-Ам), Ранонг (Ко Пхаям), Районг (Ко Самет), Лоей (Чианг Кхан), Самут Пракан (аэропорт Суварнабхуми), Нонг Кхай (Мыанг, Сангкхом, Си Чианг и Тха Бо), Удон Тхани (Мыанг, Бан Дунг, Кумпхавапи, На Юнг, Нонг Нан и Прачаксинлапакхом).

Туристы, прибывающие в Таиланд в рамках программы «Песочница», должны прилететь в один из следующих международных аэропортов: Суварнабхуми, Дон Мыанг, Чианг Май, Пхукет, Самуи, У-Тапао и Бурирам (последний - только для чартерных рейсов).

Обязательные условия программы «Песочница»

В течение первых семи дней пребывания в одном из направлений «Песочницы» нельзя путешествовать в другие провинции и регионы Таиланда (не разрешается покидать номер отеля до получения отрицательного результата первого ПЦР-теста);

Туристы должны пройти полный курс вакцинации препаратами, сертифицированными ВОЗ и/или Министерством здравоохранения Таиланда, не позднее, чем за 14 дней до въезда в страну, а также получить сертификат о вакцинации;

Туристы должны забронировать и оплатить номер в отеле, аккредитованном SHA+ в одном из регионов, включенном в программу «Песочница», на 7 ночей, а также предоставить подтверждение об оплате;

Туристы должны иметь полис медицинского страхования на сумму не менее 50000 долларов США, действующий на время всей поездки;

За 72 часа до вылета в Таиланд сдать тест на COVID-19, выполненный методом RT-PCR;

Сдать два теста на наличие COVID-19: первый тест методом ПЦР в аэропорту по прилете и второй тест на антиген в лаборатории на 6 или 7 день пребывания.

Программа «Песочница» позволяет вакцинированным туристам наслаждаться отдыхом в полной мере сразу после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного по прилете. После этого можно пользоваться инфраструктурой курортов, посещать общественные заведения и экскурсии без каких-либо ограничений в рамках выбранного региона.

А по истечении семи дней можно отправиться путешествовать по Таиланду и посетить новые места.

Актуальные требования к документам для граждан России для въезда по программе «Песочница»:

Сертификат о въезде (COE); с первого ноября планируется запуск новой системы QR кодов Thailand Pass;

Страховой полис на английском языке для покрытия медицинских расходов при заражении Covid-19, действующий на протяжении всей поездки. С 1 ноября минимальная сумма покрытия будет снижена со 100 000 до 50 000 долларов США;

Подтверждение оплаты бронирования отеля сертифицированного по стандарту SHA+ (на 7 ночей), а также всех обязательных ПЦР-тестов;

Отрицательный тест на коронавирус, выполненный методом ПЦР за 72 часа до вылета;

Сертификат о вакцинации;

Виза (при необходимости).

Также, с 1 ноября 2021 года Таиланд снимает условия обязательного карантина по прилету для прибывающих по воздуху туристов из 46 стран.

В настоящий момент Россия в список не входит, однако перечень стран, для чьих граждан действует новый режим, будет расширяться в рамках постепенного смягчения анти-ковидных мер.

Для невакцинированных туристов, или вакцинированных препаратом, не сертифицированным Министерством Здравоохранения Таиланда, остается требование пребывания в отеле системы Альтернативного карантина (AQ) в течение 10 дней. Необходимо сдать два теста на наличие коронавирусной инфекции – ПЦР-тест по прилете и тест на антиген на 8-9 день, перед завершением альтернативного карантина.

В течение всего периода туристы могут отдыхать на территории отеля и пользоваться всеми предоставляемыми услугами.

/TOURBUS.RU