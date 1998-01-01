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28 октября
Еще 13 регионов Таиланда открываются для иностранных туристов
Опубликован официальный список документов и требований для российских туристов. которые с 1 ноября воспользуются новой расширенной программой отдыха в Таиланде
С 1 ноября 2021 года расширяется перечень регионов, куда могут отправиться туристы, прибывающие в Таиланд в рамках программы «Песочница», - сообщили нам сегодня в московском офисе Управления по туризму Таиланда.
Сообщается, что к регионам, уже открытым в рамках программы «Песочница», среди которых Пхукет, Сураттхани, Краби и Пханг-Нга, добавятся еще 13, включая Бангкок, Чонбури (Банламунг, Паттайя, Си Рача, Ко Си Чанг и Саттахип - На Джомтьен, Банг Сарей), Чианг Май (Мыанг, Дой Тао, Мае Рими Мае Таенг), Трат (Ко Чанг), Бурирам (Мыанг), Пхатчуап Кхири Кхан (Хуа Хин и Нонг Кае), Пхетчабури (Ча-Ам), Ранонг (Ко Пхаям), Районг (Ко Самет), Лоей (Чианг Кхан), Самут Пракан (аэропорт Суварнабхуми), Нонг Кхай (Мыанг, Сангкхом, Си Чианг и Тха Бо), Удон Тхани (Мыанг, Бан Дунг, Кумпхавапи, На Юнг, Нонг Нан и Прачаксинлапакхом).
Туристы, прибывающие в Таиланд в рамках программы «Песочница», должны прилететь в один из следующих международных аэропортов: Суварнабхуми, Дон Мыанг, Чианг Май, Пхукет, Самуи, У-Тапао и Бурирам (последний - только для чартерных рейсов).
Обязательные условия программы «Песочница»
Программа «Песочница» позволяет вакцинированным туристам наслаждаться отдыхом в полной мере сразу после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного по прилете. После этого можно пользоваться инфраструктурой курортов, посещать общественные заведения и экскурсии без каких-либо ограничений в рамках выбранного региона.
А по истечении семи дней можно отправиться путешествовать по Таиланду и посетить новые места.
Актуальные требования к документам для граждан России для въезда по программе «Песочница»:
Также, с 1 ноября 2021 года Таиланд снимает условия обязательного карантина по прилету для прибывающих по воздуху туристов из 46 стран.
В настоящий момент Россия в список не входит, однако перечень стран, для чьих граждан действует новый режим, будет расширяться в рамках постепенного смягчения анти-ковидных мер.
Для невакцинированных туристов, или вакцинированных препаратом, не сертифицированным Министерством Здравоохранения Таиланда, остается требование пребывания в отеле системы Альтернативного карантина (AQ) в течение 10 дней. Необходимо сдать два теста на наличие коронавирусной инфекции – ПЦР-тест по прилете и тест на антиген на 8-9 день, перед завершением альтернативного карантина.
В течение всего периода туристы могут отдыхать на территории отеля и пользоваться всеми предоставляемыми услугами.
/TOURBUS.RU
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