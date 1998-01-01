Туристические регионы: антикоронавирусные ограничения

Глава Крыма исключил организацию блокпостов и введение локдауна/ В Алтайском крае ограничена работа общепита/ В Хакасии вводится комендантский час

Глава Крыма исключил организацию блокпостов и введение локдауна

Крым не планирует устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов у въезжающих по примеру Севастополя, сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. При этом он допустил, что Крым может ввести обязательное тестирование въезжающих после запуска в регионе производства экспресс-тестов с ценой до 800 рублей.

По словам главы Крыма, локдаун с приостановкой работы некоторых сфер в регионе пока не планируется. Г-н Аксенов сообщил также, что еще на прошлой неделе отправил обращение в министерство транспорта РФ с просьбой не вводить дополнительные рейсы в Крым. "Знаю, что оперативный штаб на федеральном уровне в общем, не только по Крыму, рекомендовал дополнительные рейсы не вводить", — отметил он. Повышенный прирост зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. При заселении в гостиницы туристы должны предъявить QR-код и результат ПЦР-теста

В Алтайском крае ограничена работа общепита

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и дискотек запрещено в Алтайском крае, работать смогут только театры, кинотеатры, концертные залы и спортивные объекты, сообщает пресс-центр краевого правительства. При этом заполняемость залов не должна превышать 50%, или 500 человек, говорится в сообщении.

"Вводится запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. При этом допускается обслуживание на вынос и доставка заказов", — отмечает пресс-служба. В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября детям до 18 лет запрещается посещение торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей. Изменения в указ, подписанные в среду губернатором края Виктором Томенко, предписывают также непривитым гражданам в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. Отмечается, что в регионе сохраняется масочный режим.

В Хакасии вводится комендантский час

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал распоряжение об ужесточении ограничительных мер по коронавирусу на период с 28 октября по 7 ноября.

"Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 06:00 следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно", — сказал г-н Коновалов в ходе видеотрансляции в соцсетях.

Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесённом менее полугода назад заболевании коронавирусом.

Кроме того, по словам г-на Коновалова, в республиканских образовательных учреждениях с 27 октября по 7 ноября объявлены каникулы.

"Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку. Организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос", — сказал г-н Коновалов.

/TOURBUS.RU