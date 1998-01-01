Акселератор Moscow Travel Factory поддержал лучшие тревел-стартапы

В Москве подвели итоги акселератора туристических продуктов и сервисов Moscow Travel Factory, организованного Комитетом по туризму города Москвы.

Команды-финалисты представили свои проекты экспертам туристического рынка в ходе масштабного демо-дня 19 октября. В течение двух месяцев создатели 30 стартапов проходили обучение, встречались с представителями турбизнеса и учились делать качественный продукт, который будет полезен путешественникам.

Цель акселератора Moscow Travel Factory — оказать поддержку самым передовым представителям московской туриндустрии. Фабрика стартапов способствует трансформации отрасли, создает продукты и сервисы, которые будут максимально востребованы в сегодняшних реалиях и, в особенности, после отмены профилактических мер по борьбе с пандемией.

Всего организаторы получили 250 заявок от тревел-стартапов, из которых были выбраны 30 лучших. Они прошли экспертный отбор и попали в акселератор. Обучающую программу с экспертами отрасли посмотрели более 2000 человек. За два месяца работы акселератора, с 20 августа по 19 октября, команды прошли большой путь: трекинг, обучение и встречи с потенциальными партнерами и инвесторами. Пройти весь путь программы акселератора и защитить свои проекты на отчетном мероприятии смогли 24 команды.

В 2021 году Moscow Travel Factory поддержали более 35 компаний, в числе которых ведущие игроки туристического рынка и других сфер: международная платёжная система VISA, Алеан, TUI, Amadeus, Accor Group, Сафмар Плаза, Ostrovok, Ozon.Travel, Внуково, Московская канатная дорога, Политехнический музей, ВДНХ, авиакомпания "Россия", Московский Планетарий, Mercure, Ibis, Adagio, Movenpic Moscow Таганская, Аэропорт "Внуково", форум Русский.Улетный, Gettransfer, Level.Travel, Флотилия «Рэдиссон Ройал», VK, Парк Горького, Парк Фили, Мосгорпарк, музей МЦД, Музей Москва-Сити, MTС Startup Hub.

Партнером Moscow Travel Factory в этом году выступила компания Amadeus.

«Акселератор Moscow Travel Factory стал хорошей маркетинговой площадкой для многих перспективных идей в туризме. Мы рады участвовать в подобных проектах, поддерживать российские стартапы в их стремлении открывать новое, создавать лучшие продукты и сервисы для путешественников.

Поздравляем всех участников и победителей Moscow Travel Factory и желаем успехов в реализации самых смелых идей!», - отметил Леонид Мармер, генеральный директор компании Amadeus в России.

/TOURBUS.RU