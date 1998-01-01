Новости В Отделе туризма Посольства Испании — новый руководитель Мария Белен Гонсалез Дель Валь Субиратс имеет более чем двадцатилетний опыт в сфере продвижения испанского туризма

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе Отдела туризма Посольства Испании в Москве, вступила в должность новый советник по туризму Посольства. Предыдущий советник г-н Антонио де ла Морена покинул Москву после двух лет успешной работы. Отметим, что работа Отдела туризма в российской столице была в это период очень непростой — ведь она пришлась на период коронавирусных ограничений и, несмотря на это, г-н Морена всеми силами старался поддерживать интерес российских туристов и туркомпаний к испанскому направлению и призывал готовиться к долгожданному открытию границ. Новый руководитель Отдела туризма Посольства Испании в Москве, советник по Туризму Посольства г-жа Мария Белен Гонсалез Дель Валь Субиратс, как сообщается, имеет более чем двадцатилетний богатый опыт работы в сфере международного продвижения Испании как туристического направления - как в центральном офисе Института туризма Испании Turespaña в Мадриде, так и в офисах за рубежом, которые она возглавляла в Норвегии, Бразилии и на западном побережье США.



В задачи нового руководителя испанского турофиса войдут оценка изменений и мониторинг ситуации туристического сектора на рынках, вызванных пандемией, с целью восстановить имидж направления, сформировать доверие к безопасному путешествию в стране и увеличить спрос на путешествия. Также ожидается, что Отдел туризма посольства Испании в Москве примет активное участие в восстановление лидирующих позиций Испании как туристического направления на международной арене. Напомним, что регулярное авиасообщение между Россией и Испанией уже восстановлено. Так, в сентябре Оперштаб разрешил начать рейсы в Испанию по маршрутам Москва — Мадрид и Москва — Барселона с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и по маршрутам Москва — Малага и Москва — Аликанте с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте. А в октябре к ним добавился и рейс из Москвы на остров Тенерифе два раза в неделю. Кроме того, в мае 2021 года визовый центр Испании в Москве возобновил прием заявлений от россиян, у которых уже были визы в страну сроком действия не меньше года. Сейчас Испания принимает туристов из всех стран, которые привились препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако профессионалы испанского туризма надеются, что вскоре страну вновь смогут посещать и туристы, вакцинированные российским «Спутником». /TOURBUS.RU



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