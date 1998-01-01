Новости The Jerusalem Post: Вакцинированные «Спутником» россияне смогут посещать Израиль с 15 ноября Израильские СМИ и источники в правительстве страны сообщают об одобрении премьер-министром программы приема российских туристов

Власти Израиля 15 ноября объявят о признании вакцины "Спутник V", привитых ею туристов будут пускать в страну, сообщает сегодня газета The Jerusalem Post. При этом таких туристов при въезде все равно обяжут пройти серологическое исследование, а также сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до полета и после него. Решение признать "Спутник V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Бенета с высокопоставленными чиновниками из сферы здравоохранения, пишет газета. Об этом же сообщает сегодня со ссылкой на собственный источник в израильском правительстве, и агентство ТАСС. "В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", с 15 ноября", - рассказал источник. "Решение по "Спутнику V" должно еще быть утверждено кабмином Израиля", - добавил он По словам источника, «если решение будет утверждено правительством, в Израиль с 15 ноября будут допускаться туристы, полностью вакцинированные "Спутником V", причем последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за шесть месяцев до прилета. В аэропорту прилетевшие должны будут сделать второй ПЦР-тест и пройти серологическое исследование". Напомним, что вопрос о возможности принятия туристов из России, привитых вакциной "Спутник V", обсуждался на недавних переговорах премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента РФ Владимира Путина, проходивших в Сочи. Присутствовавший на переговорах министр строительства Зеэв Элькин после встречи в интервью израильскому порталу NEWSru.co.il заявил: "Было согласовано, что мы признаем "Спутник" после того, как он получит признание ВОЗ. Россия ведет переговоры с этой организацией, и они находятся на продвинутой стадии. Если вопрос с признанием "Спутника" затянется, будет создана совместная комиссия, которая сформирует промежуточное решение, базирующееся, скорее всего, на серологических проверках". Ранее в октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром туризма Израиля Йоелем Развозовым обсудил возможность скорейшего развития границ между странами. Также сообщалось, что ведутся переговоры Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Посол страны в РФ Александр Бен Цви выражал надежду, что этот вопрос будет решен до конца 2021 года. Напомним также, что 21 октября власти Израиля утвердили программу по допуску с 1 ноября в страну иностранных туристов, полностью привитых одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами, с рядом ограничений по времени вакцинации. По данным радиостанции Kan, допускаться будут лица, привитые двумя дозами вакцин от компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm не более полугода назад. Также будут допускаться лица, привитые одной дозой препарата Johnson & Johnson, но через две недели после инъекции. Кроме того, будут пускать тех, кто получил бустерные дозы этих препаратов (через две недели после прививки), переболел или получил не менее одной дозы признанной ВОЗ вакцины, либо тех, кто выздоровел менее полугода назад. Это решение также должно быть утверждено кабмином. Отметим также, что сегодня утром министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Сообщается, что продолжается спад четвертой волны эпидемии за сутки в стране выявлено лишь 727 зараженных, скончался один человек.



Также, по данным Минздрава Израиля на 27 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 91% взрослого населения, вторую дозу - 84% взрослого населения, привиты третьей дозой 58% взрослого населения.

/TOURBUS.RU



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