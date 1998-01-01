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Уругвай открывает границы для туристов, привитых всеми видами вакцин

С 1 ноября российские туристы смогут посетить южноамериканскую страну при наличии сертификата о вакцинации и ПЦР-теста

Правительство Уругвая с 1 ноября открывает границы для иностранных туристов, привитых от коронавируса любой из вакцин, сообщает Минтуризма республики.

«Заместитель министра туризма Уругвая Ремо Монзелио заявил, что Уругвай открывает границы для туристов со всего мира с 1 ноября, но с соблюдением условий, которые обеспечивают безопасность всем, кто живет в республике», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в министерстве, Уругвай могут посетить туристы, которые полностью вакцинированы от коронавируса любым препаратом, не ранее чем через 14 дней после прививки. Кроме того, путешественникам нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, а также провести дополнительное тестирование на седьмой день пребывания.

По информации СМИ, авиасообщения между Уругваем и РФ нет, но можно добраться с одной или двумя пересадками в Мадриде, Дохе, Цюрихе. С 2011 года виза россиянам для посещения Уругвая не требуется.

Напомним, что Уругвай — небольшое (население-3,5 млн человек ) и экономически высокоразвитое государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана. На севере граничит с Бразилией, на западе — с Аргентиной. Климат — мягкий, субтропический.

Туризм является одной из важных отраслей экономики страны. Основными туристическими городами являются столица Монтевидео, Пунта-дель-Эсте, Колониа, Пириаполис, Коста-де-Оро, Коста Океаника, Литораль Термаль, Роча и Сальто.

Столица является главными воротами в страну и основным направлением международного турпотока в Уругвай (40% всех туристов). Количество туристов практически равномерно в течение всего года. К востоку от города расположены атлантические пляжи Сьюдад-де-ла-Коста и Коста-де-Оро.

Пунта-дель-Эсте — наиболее известный и популярный курорт Уругвая. Он привлекает 30% всего турпотока и приносит наибольший вклад в доход от туризма — около 50%. Расположен на стыке залива Ла-Плата и открытой части Атлантического океана.

Что касается эпидемии коронавируса, то, согласно официальным данным, за вчерашний день в стране было выявлено всего 128 новых зараженных Covid-19, никто не скончался. При этом за все время эпидеми от коронавируса в Уругвае умерли 6053 человека.

/TOURBUS.RU