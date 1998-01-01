Остров Лангкави в середине ноября откроется для вакцинированных туристов

Власти Малайзии планируют 15 ноября открыть курортный остров Лангкави для вакцинированных иностранных туристов, приехать они смогут только по линии туроператора, сообщает информационное агентство Bernama, на которое ссылается сегодня «Интерфакс».

«Властями была принята политика по минимизации ограничений для туристов, потому что на Лангкави действуют серьезные меры по недопущению распространения вируса.

Въезд разрешен вакцинированным туристам из любых стран, но поездка должна быть оформлена через аккредитованные при министерстве туркомпании», — пишет портал о ссылкой на министра туризма, искусств и культуры Малайзии Нэнси Шукри.

По словам г-на Шукри, это делается для того, чтобы туркомпания также несла ответственность за туриста, если у него будет обнаружен коронавирус. Она также добавила, что пока путешествия будут разрешены только на Лангкави в рамках пилотного проекта, но через три месяца туристам могут открыть и другие курорты страны.

Для посещения малазийского курорта с туристов, помимо сертификата о вакцинации (вид вакцины не регламентирован), будут требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, оплаченную бронь в отеле как минимум на трое суток и медицинскую страховку на сумму от $80 тыс.

Между Малайзией и РФ сейчас нет прямого авиасообщения, добраться на Лангкави из Москвы можно с двумя пересадками — в Катаре и Куала-Лумпуре.

При этом Малайзия была в этом году одной из немногих зарубежных стран, активно участвовавших в весенней московской выставке MITT-2021.

“Меняющиеся на глазах предпочтения туристов предъявляют новые требования к туристической индустрии в постковидном мире. Кроме того, всё больше внимания уделяется вопросам изменения климата и защиты окружающей среды, – отметил тогда в беседе с журналистами г-н Джеффри Мунир, глава московского представительства Tourism Malaysia.

С учетом этих факторов туристический бизнес Малайзии переориентировался в первую очередь на экологический и агротуризм, туризм впечатлений, а также нишевые продукты. По мере открытия границ мы планируем в первую очередь развивать предложение для индивидуальных туристов и малых групп».

Как сообщили ранее в Tourism Malaysia, в 2020 году страну посетило на 83,4% иностранных туристов меньше чем за год до этого. Так, российских туристов приехало на 64,1% меньше – 28 694 человека. В 2019 году число путешественников из России достигало рекордных 79 984 человек.

Всего же в 2019 году страну посетили 26,1 млн туристов, что сделало её одним из самых популярных направлений в мире.

/TOURBUS.RU