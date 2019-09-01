Российский круизный рынок нуждается в развитии речной инфраструктуры и пролонгации кешбэка

Как сообщает сегодня Российский Союз туриндустрии, на заседании комитета РСТ по круизам специалисты обсудили перечень предложений, которые турбизнес считает важным внести в протокол правительства о развитии круизного туризма. Встречу провел глава комитета, директор компании «Круиз», руководитель Волгоградского РО РСТ Алексей Растегаев.

Как напоминает РСТ, этот протокол появился в итоге совместного заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ и комиссии Госсовета «О совершенствовании организации круизного туризма в РФ». По решению правительства Ростуризм до 15 ноября должен представить концепцию развития круизного туризма до 2024 года.

Тем не менее, как заметил председатель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов, концепция – это лишь декларация о намерениях, ее еще предстоит наполнить конкретными мерами и действиями. На это, по аналогии с недавно утвержденной концепцией развития яхтенного туризма, Ростуризму будет дано более продолжительное время, не менее трех месяцев. Так что турбизнес вполне может внести свои замечания.

Директор по судоходству на внутренних водных путях «Российской палаты судоходства» Анна Исаева отметила, что пока что в протоколе «очень много путаницы». «Речь идет одновременно и о внутреннем водном транспорте, и о круизах, и о грузоперевозках. А все это оттого, что в законе вообще нет понятия “круиз”», – заметила эксперт.

Гендиректор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский обратил внимание на то, что в протоколе заявлено создание перспективных круизных маршрутов по стране, при этом инфраструктуры для этого пока нет, зато есть элементарные проблемы, например, с причалами. «Но мы однозначно поддерживаем идею модернизации судов. Новые создаются медленно, а модернизированные вполне отвечают запросам. В этом сезоне именно обновленные лайнеры 80-х годов стали драйверами роста спроса», – уточнил он.

Заместитель гендиректора по стратегическому развитию и маркетингу флотилии «Рэдиссон Ройал» Ольга Ткачева полагает, что протокол практически не охватывает такой вид отдыха, как внутригородские водные экскурсии, хотя они по объему превышают традиционные круизы.

Наиболее серьезными помехами в ходе прошедшего сезона стали обмеление Волги в районе Городца, резкий рост цен на топливо, нехватка внутригородской причальной инфраструктуры, проблемы с причалами в Плесе и Ростове-на-Дону. Алексей Растегаев считает также необходимым увеличить окно продаж кэшбэка для круизных туров, ввести повышенный кэшбэк для семей с детьми.

Круизные туроператоры согласны с ним. Однако, по словам Андрея Михайловского, круизным туроператорам нужна не просто пролонгация кэшбэка, а привязка его к динамике продаж этого продукта. «Нам важна поддержка не столько весной, сколько сейчас, осенью, потому что круизы продаются не за три месяца, а за полгода и ранее. К тому же круизным операторам нужны деньги именно сейчас – на ремонт судов, содержание команд», – сказал он.

По словам заместителя генерального директора компании «Мостурфлот» Светланы Гончаровой, сезон оказался очень непростым, в том числе, из-за подорожания топлива: «Цены на топливо резко выросли, а акцизы, наоборот, упали, и эти своеобразные ножницы привели к увеличению цен на пакеты как минимум на 40%. Для всех компаний это стало серьезным ударом».

При этом она отметила, что особенно тяжелым сезон выдался для операторов, которые до пандемии работали с въездным рынком.

/TOURBUS.RU