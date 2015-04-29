Попасть в США гражданам России станет еще сложнее

Белый Дом разъяснил, с какими прививками и на каких условиях туристы смогут въезжать в США после 8 ноября

Как следует из сообщения на сайте Белого Дома, опубликованном вчера, с 8 ноября в США будут пускать только полностью вакцинированных пассажиров и отдельные категории невакцинированных, - сообщает сегодня АТОР.

При регистрации на рейс, следующий в США, всем иностранцам, начиная с с 8 ноября, нужно будет, помимо сертификата о вакцинации одобренными FDA или ВОЗ вакцинами, предъявить также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посадки

От требований предоставления сертификата вакцинации освобождены дети до 18 лет и люди с медотводом от вакцинации (им будет нужен только отрицательный ПЦР-тест). Граждане и резиденты США также смогут въехать и без сертификата вакцинации, но им в этом случае нужно будет сдать ПЦР-тест в течение одного дня до поездки.

Авиакомпании, оперирующие рейсами в США, должны будут собирать личную информацию пассажиров, включая номер телефона и адрес электронной почты и передавать ее властям США для отслеживания контактов.

При этом, согласно разъяснениям на сайте CDC, которые появились в понедельник, 25 октября, «полностью вакцинированными» будут считаться пассажиры, у которых на момент въезда в США прошло не менее 2 недель после введения второго компонента вакцины (для одобренных двухкомпонентных вакцин), и столько же – после введения однокомпонентной вакцины из списка одобренных.

Также в CDC сообщили, какие вакцины будут признаваться США (в том числе для въезда на территорию страны иностранцев, начиная с 8 ноября). Это:

вакцины, которые в настоящее время одобрены для экстренного использования Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США: это Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson /Janssen

вакцины, которые находятся в списке одобренных для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): в настоящее время в этом списке находятся AstraZeneca, Johnson&Johnson /Janssen, Moderna, Pfizer/BionTech, а также две китайские вакцины: Sinopharm и Sinovac .

Вакцины-участники клинических испытаний на территории США, которая не одобрены и не разрешены для использования FDA, эффективность которых была независимо подтверждена (например, советом по мониторингу данных и безопасности). Это AstraZeneca и Novavax.

Таким образом, отме6чают в Ассоциации туроператоров, хотя авиасообщение между Россией и США официально восстановлено Оперштабом и между двумя странами выполняются регулярные авиарейсы, начиная с 8 ноября воспользоваться ими смогут очень немногие россияне: только те, кто привился западными либо китайскими препаратами.

При этом отмечается, что США все же включили в список приемлемых для въезда все вакцины, одобренные ВОЗ для экстренного применения. Таким образом, с момента включения «Спутника V» в список вакцин, одобренных ВОЗ, всем вакцинированным этим препаратом будет доступен въезд в США (если у них, разумеется, есть действующая виза).

Кроме того, отмечают в АТОР, некоторые шансы у россиян все же остаются. Их могут пустить по справке о медотводе от прививки. Однако для того, чтобы такую справку приняли, необходима дополнительная информация о том, какие противопоказания будут считаться удовлетворительными властями США и кем именно должна быть выдана такая справка.

Напомним также, что в настоящее время получить визу в США на территории России практически невозможно, а Госдепартамент недавно рекомендовал нашим согражданам обращаться для получения американских виз в посольство США в Варшаве.

/TOURBUS.RU