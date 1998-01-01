ЦИФРА НЕДЕЛИ: С начала года Анталью посетили 7,7 млн иностранных туристов

Турецкую провинцию Анталья с января по октябрь посетили 7,7 млн иностранных туристов, при этом россияне по-прежнему остаются лидерами турпотока, сообщает сегодня портал Yenialanya, на который ссылается «Интерфакс».

«Осенью турпоток в Анталью продолжает расти. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, провинция достигла хороших результатов турпотока благодаря сертифицированным отелям и всемирно известным пляжам. С 1 января по 17 октября в международный аэропорт Антальи прибыло почти 7,7 млн иностранных туристов, а с 1 по 17 октября в воздушной гавани приземлились 987,4 тыс. пассажиров», — пишет издание.

Как отмечает портал, Россия остается лидером турпотока в Анталью, с начала года ее посетили более 3 млн российских туристов. На втором месте с большим отставанием Германия, откуда приехали 1,3 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Украина (1,2 млн). Далее следуют Польша (384,6 тыс.) и Казахстан (185,4 тыс. туристов).

Как сообщает Yenialanya, Великобритания сняла ограничения на полеты в Турцию 22 сентября. С 23 сентября по 17 октября Анталью посетили почти 26 тыс. британских туристов.

Как отмечает руководитель туроператора и сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян "Рынок на 80% восстановился, а по Турции мы выйдем на объем 2019 года. Несмотря на то, что сезон начался с опозданием из-за закрытия с 15 апреля по-22 июня, сейчас все отели загружены в Белеке, Кемере, на всех курортах. В аэропорту Антальи рейсы из Внуково, Краснодара, Ростова, Красноярска садятся один за другим. И в ближайшие три-четыре недели так будет. А 9 ноября откроется Египет – мега-вовремя, как раз когда в Турции сезон заканчивается, так как море становится холодным".

В то же время Эрджюмент Юналан, генеральный директор туроператора Coral Travel, заявил на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Анталье, что рассчитывает в 2022 году восстановить объемы продаж Турции на уровне 2019 года.

"По Турции у нас в этом году минус 20% к уровню 2019 года. Для нынешней ситуации это неплохо, но спад большой. Мы планируем в 2022 году выйти на уровень 2019 года. По ситуации на сегодня, когда закрыта Европа, у Турции есть все шансы вернуть прежний объем. Раньше значительную часть туристов забирала Европа, сейчас она закрыта. Если европейские страны откроются, ситуация может измениться.

Поэтому мы рассчитываем на объем 2019 года, но, если какие-то направления откроются или закроются, будем подстраиваться", — сказал он.

По его словам, в 2021 году средняя глубина продаж туров в Турцию составляет 48 дней до даты вылета, что на 10 дней меньше, чем в 2019 году. Чартерные программы в Турцию из регионов России будут выполняться до конца ноября из двух столиц и некоторых других регионов туроператоры планируют летать всю зиму, сообщил также Эрджюмент Юналан.

При этом эксперт прогнозирует, что цены на отдых в Турции летом 2022 года для россиян будут ниже, чем в 2021 году благодаря укреплению курса рубля к евро.

/TOURBUS.RU