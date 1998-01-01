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Туристические регионы: антикоронавирусные ограничения

На въездах в Севастополь появятся блокпосты для проверки QR-кодов/ Новгородский музей-заповедник закрыл на нерабочие дни половину объектов показа/ Сертификаты о прививке понадобятся при въезде в Ивановскую область и в отелях региона

На въездах в Севастополь появятся блокпосты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился на период нерабочих дней развернуть блокпосты на въездах в город у въезжающих.

По его мнению, это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь, так как,несмотря на то, что появились данные об отмене броней после введения ограничений, многие гости могут разместиться в частном секторе.

С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.

Высокие показатели заражаемости коронавирусом после летних максимумов стали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце 12 раз.

Сейчас в Севастополе действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

Новгородский музей-заповедник закрыл на нерабочие дни половину объектов показа

Новгородский государственный музей-заповедник (ГМЗ) из-за коронавируса с понедельника до 8 ноября закрыл для экскурсантов 50% объектов, сообщила пресс-служба ГМЗ.

Из примерно 130 памятников, находящихся в ведении ГМЗ, 40 являются объектами показа. "Из этих 40 на праздники будут открыты только 20 объектов в Великом Новгороде и Старой Руссе", — пояснили в пресс-службе. Совершеннолетним посетителям музея при входе вместе с паспортом придется предъявить документы о прививках от коронавируса или о перенесенном заболевании. Экскурсантам с медицинскими отводами будет необходимо предъявлять справки с результатами ПЦР-исследований, сделанных не более чем за сутки до посещения ГМЗ. Обязательными для посетителей остаются маски или респираторы. Заполняемость музейных объектов на праздниках не будет превышать 50% от нормы. "В случае очередей преимуществом будут обладать экскурсионные группы и посетители, которые приобрели билеты онлайн на соответствующие дату и время", — сообщает пресс-служба.

Сертификаты о прививке понадобятся с 30 октября при въезде в Ивановскую область и в отелях региона

Пункты пропуска для контроля за прибывающими туристическими группами будут развернуты на въездах в Ивановскую область в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба облправительства. Норма вводится на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Туристические автобусы из других регионов смогут останавливаться на территории Ивановской области только если все туристы в составе группы прошли полный курс вакцинации против коронавируса либо имеют справку о наличии антител.

Для индивидуальных туристов, останавливающихся в гостиницах и гостевых домах региона, также обязательны сертификаты о вакцинации либо справки об антителах, а туристы, въезжающие в регион без справок, смогут пройти тестирование на COVID-19 на коммерческой основе.

/TOURBUS.RU

